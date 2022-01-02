حظك اليوم برج العذراء الأحد 2-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العذراء بكونه شخصية مزاجية شديدة تجعله شديد الدقة بالتفاصيل الصغيرة التي لا تستحق، كما يصعب التعامل معه إذ تحتاج إلى تدرج شديد لكي تجعل مولود العذراء يتعامل معك، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

تعمل اليوم على تقوية مركزك وتبدو شامخا كملك واثق الخطى.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

القمر الجديد في منزل الحب مما يجعل الآخرين يشعرون بقيمتك خاصة إذا شعرت أنت بهم وتفهمت مواقفهم.

من أبرز مشاهير برج العذراء المطرب هشام عباس ويوافق تاريخ ميلاده 13 سبتمبر.