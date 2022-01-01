أدهم نابلسي يؤم المصلين بعد إعلان اعتزاله الغناء «صورة»

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لأدهم نابلسي في أثناء إقامته لصلاة العشاء وإمامته للمصلين، مما جعل العديدين يشيدون به ومن بينهم صالح جمعة لاعب الأهلي السابق والفنانة إيمان العاصي.

ونشر البعض صورته معلقين عليها: «آخر حاجة كنت أتوقعها.. بس أدهم نابلسي كان الإمام اليوم بصلاة العشاء».

أدهم نابلسي وقرار الاعتزال

وانتشرت الصورة بعد أكثر من أسبوع من إعلان أدهم اعتزاله الغناء عبر مقطع فيديو يعلن به أنه سيترك الغناء نهائيا ويتجه إلى العبادة، وأنه غير قادر على الموازنة بين الغناء والصلاة في وقت واحد، لذلك أعلن الاعتزال دون التفكير في العودة.

وعن نيته العودة مرة أخرى للغناء، قال في تصريحات تليفزيونية إنه إذا كان ينوي العودة لما اعتزله من الأساس، وأنه لا يريد أن يتصدر الـ«تريند» أو أن يكون محط الاهتمام.

أدهم نابلسي وحصوله على البكالوريوس

وجاء ذلك القرار بعد حصوله على البكالوريوس من الجامعة الأردنية، إذ كتب عبر «فيس بوك»: «بفضل الله نجحت ونلت شهادة البكالوريوس في المحاسبة من الجامعة الأردنية.. كل الشكر لعائلتي واصدقائي وكل من دعمني وشجّعني لإكمال دراستي الحمدلله».

وكان «أدهم» حذف جميع أغانيه من «يوتيوب» باستثناء دعائين فقط، وقدم خلال مسيرته، بداية من تقديمه في برامج المواهب وحتى الآن، عددا من الأغاني من بينها «أمي، خايف، ما عندي إستعدا، حان الآن، مش عيب، هذه أنت، وهذا أنا، بعترف شعور، حدا ما بيتنسي، بكرا الأيام تسعدني، هو الحب، على طول بفكر فيك، حدك الكون، تقبلني، شدني غمرني، نسخة منك، مشتاق، ما بشبع منك، النهاية سعيدة، عبالي ودعك، كيف بحبك هيك، قصتنا خلصت، لبعض خلقنا، شفيع الناس».