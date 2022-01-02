عدد مستخدمي «خدمات المحمول» في مصر يتجاوز الـ100 مليون مشترك

كشف أحدث تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول عدد مشتركى الهاتف المحمول إلى 101.34 مليون مشترك فى مصر بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 95.89 مليون مشترك فى نفس الفترة من العام السابق، بزيادة تقدر بحوالى 5.68 مليون خلال سنة فقط.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم اعتماد بدء العمل بالترددات الجديدة لخدمات الهاتف المحمول فى الحيز الترددى 2600 بتقنية TDD بحجم 40 ميجا هرتز من إجمالى حزمة الترددات التى حصلت على حق استخدامها شركات (فودافون مصر– اتصالات مصر– الشركة المصرية للاتصالات) باستثمارات تقدر بــ 1.170 مليار دولار.

اعتماد إنشاء وتشغيل 2000 محطة محمول جديدة

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ«الوطن»، على أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اعتمد إنشاء وتشغيل 2000 محطة محمول جديدة خلال عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 80% مقارنة بالعام 2020، وتم الإعلان عن قواعد جديدة لتنظيم عمليات التنقل بين مقدمى خدمات الإنترنت الثابت، لتصبح خلال 72 ساعة بدون تحمل المستخدم أى تكاليف إضافية لعملية التنقل.

وتنفذ حاليا وزارة الاتصالات عددا من المشروعات فى إطار مشاركتها فى المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير القرى المصرية «حياة كريمة»، وذلك بهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى، ونشر الثقافة الرقمية لخلق مجتمع رقمي تفاعلي، بما يعزز الجهود المبذولة لبناء مصر الرقمية وتمكين المواطنين من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تحسين جودة الاتصالات.. وتزويد القرى بمحطات شبكات المحمول

وبدأت الوزارة فى تنفيذ هذا المشروع عبر 4 محاور تتلخص فى تحسين جودة خدمات الاتصالات، من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول، بألف برج تشاركي، فضلا عن محو الأمية الرقمية وبناء القدرات فى مجال التكنولوجيا، والتمكين الاقتصادي الرقمي لأهالي القرى، وربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لمليون منزل، بكلفة تصل إلى نحو 5.8 مليار جنيه، والعمل على تطوير 906 منفذ بريدي وتطوير 11 منفذ توزيع وتزويد المكاتب بماكينات الصارف الآلي.