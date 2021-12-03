التضامن تنظم ورشة عمل لتدريب أبناء دور الرعاية على صيانة الهاتف المحمول

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، ورشة عمل لتدريب أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية على صيانة التليفون المحمول، وذلك بالتعاون مع شركة «OPPO» الرائدة عالمياً في مجال صناعة الهواتف والأجهزة الذكية، وذلك تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

رؤية مصر 2030 لتمكين الشباب

وشهدت الدورة تخريج الدفعة الأولى من برنامج «Smart-OPPOrtunity»، وذلك بحضور اللواء دكتورة هبه أبو العمايم مستشار الرعاية الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعي، و«نوح ما» المدير العام لشركة OPPO مصر، وإيف هان، مديرة العلامة التجارية بالشركة، وفي ختام اليوم الثاني تم تكريم الأبناء ومنحهم شهادات معتمدة من الشركة تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل.

وتأتي ورشة العمل ضمن الاستراتيجية التي تستهدف القيادة السياسية تحقيقها في إطار رؤية «مصر 2030»، ودعمًا لرؤية وزارة التضامن الاجتماعي التي أطلقت برامج عديدة للحماية الاجتماعية وتمكين الشباب، منها برنامج الورشة الذي أعد لتقديم العديد من الخدمات بهدف التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية والشباب ومن بينها تمويل برامج التدريب والتعليم الفني من أجل توفير فرص عمل ومستقبل أفضل لشباب مصر.

تأهيل عدد أكبر من أبناء دور الرعاية في مراحل مختلفة

وتضمنت الورشة تدريب وتعليم 20 من الشباب من أبناء دور الرعاية ومنحهم فرصة للحصول على تدريب تقني حول كيفية التعامل مع الهاتف المحمول وصيانته وفكه وتركيبه بالكامل وإصلاح أي عطل فيه، وستتاح الفرصة للأبناء الذين سيظهرون أداءً متميزاً الانضمام والعمل في واحد من مراكز خدمة OPPO، كما سيحصل المشاركون في ورشة التدريب على شهادة معتمدة من الشركة تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل.

وتعد ورشة العمل التي استمرت على مدار يومين مرحلة أولى لتدريب عدد أكبر من أبناء دور الرعاية لتأهيلهم لسوق العمل، ولتدعيم دور المسئولية المجتمعية لشركاء التنمية من شركات القطاع الخاص وتوفير فرص عمل لأبنائنا الشباب بمؤسسات الرعاية الاجتماعية واستمرار الشراكة طويلة الأمد لتأهيل عدد أكبر في مراحل مختلفة خلال السنوات القادمة.

فرص عمل للمتميزين من أبناء دور الرعاية

وقالت اللواء دكتورة هبه أبو العمايم مستشار الوزارة لقطاع الرعاية الاجتماعية، إن الشراكة مع شركات القطاع الخاص تأتى كضرورة من أجل تحقيق إنجازات تنموية، مؤكدة أن التعاون المثمر مع شركة OPPO يعد أحد تلك الإنجازات.

وأشارت مستشار الوزارة، إلى أنه سيتم التعاون لتدريب أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتأهيلهم لسوق العمل في مجال صيانة التليفون المحمول، وسيتم اختيار المتميزين في التدريب من الأبناء للانضمام إلى مركز خدمة أوبو ليصبحوا أحد العاملين بها، بالإضافة إلى عدد من المفاجآت وفرص أكبر سيتم منحها للأبناء المتميزين.

انتهاء المرحلة الأولى من التدريب

ومن جانبه أعرب السيد نوح ما المدير العام لشركة OPPO، عن امتنانه وفخر الشركة بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج، الذي تلقى المشاركون فيه التدريب التقني الكافي لأخذ الخطوات الأولى في حياتهم المهنية.

وأضاف المدير العام، أن البرنامج التدريبي يأتي كأحد أنشطة الشركة المختلفة في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات، التي تهدف للوصول إلى مختلف الشباب خاصة الشباب من أبناء دور الرعاية ومنحهم الفرصة للمعرفة، ومعرفة المزيد حول كيفية إصلاح الهاتف الذكي ومنحهم جميع المعلومات التقنية.

وأكد المدير العام للشركة، أن هذا اليوم يمثل المرحلة الأولى من التدريب الفني، وسيتم تباعًا تنفيذ العديد من المراحل لتمكين عدد أكبر من الشباب.