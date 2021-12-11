خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه من خلال الهاتف المحمول

أوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، طريقة للراغبين في الاستعلام عن فاتورة المياه، وذلك من خلال استخدام الاسم ورقم العداد الخاص بكل مواطن، وذلك تسهيلًا على المواطنين، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه، لمعرفة قيمة الفاتورة الشهرية، ومن ثم القيام بسدادها كل أول شهر.

أما بالنسبة لخطوات الاستعلام عن فاتورة المياه، حددت شركه مياه الشرب والصرف الصحي عددًا من الخطوات التي يجب اتباعها، للاستعلام عن فاتورة المياه، وذلك بأكثر من طريقة.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه، وفقًا لما صدر عن الشكة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم

أولا الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة مياه والصرف الصحي الخاص بمحافظة المستخدم، ثم اختيار المنطقة التابع لها، وإدخال اسم المشترك المدون على الفاتورة بشكل صحيح، وإتمام استيفاء باقي البيانات، والتي تتضمن العديد من المعلومات حول حساب فاتورة المياه، منها «رقم الفرع».

ومن ثم الضغط على زر البحث، وخلال دقائق قليلة، تظهر تفاصيل فاتورة المياه.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه بالهاتف

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة المياه، من خلال تحميل تطبيق 125، الذي يخضع تحت إشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمتوفر على منصة جوجل بلاي، ويمكن تشغيله بكل سهولة على منصة آندرويد بمختلف تحديثاتها.

ومن ثم التسجيل والدخول على التطبيق، واختيار المحافظة التابع لها، ثم كتابة رقم العداد الذي يوجد في الفواتير السابقة، والضغط على زر الاستعلام.

ويتميز تطبيق 125، للاستعلام عن فواتير المياه، بكونه سهل الاستخدام ولا يأخذ مساحة كبيرة على الهاتف، ويمكن من خلاله التواصل مع المستخدمين عن طريق عدة وسائل، مثل الرسائل والإشعارات والأخبار المتعلقة بالمياه، ومواعيد قطعها، كما يسمح بإمكانية إرسال الشكوى والاقتراحات إلى الشركة.