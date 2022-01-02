احتجاج الآلاف في هولندا ضد قرارات الإغلاق بسبب تفشي كورونا

قام محتجون في هولندا بالتظاهر ضد القيود التي فرضتها السلطات داخل البلاد لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا، وتفشي متحور «أوميكرون» في البلاد، وهو ما قابلته الشرطة الهولندية بمحاولة تفريقهم.

احتجاج على فرض إجراءات غلق بسبب كورونا

وتظاهر آلاف المواطنين في هولندا اليوم الأحد في تحد للحظر التي فرضته السلطات على التجمعات؛ وذلك احتجاجا على إجراءات الحكومة الهولندية لفرض الإغلاق لمواجهة تفشي كورونا.

وتجمع المتظاهرون في إحدى الساحات الرئيسية في العاصمة الهولندية، أمستردام، قبل التوجه إلى أحد المتنزهات، وخلال محاولة قوات الشرطة طرد المتظاهرين من ساحة متحف فان جوخ تنفيذًا لأوامر عمدة أمستردام فيمكي هالسيما، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

مظاهرات ضد قيود كورونا فى أمستردام

وأصدرت الحكومة المحلية قرارًا بحظر الاحتجاج، منوهة إلى أن الشرطة لديها معلومات تشير على اعتزام عدد من المتظاهرين القيام بأعمال عنف، وفي وقت لاحق أصدرت الشرطة أمرًا طارئًا للأفراد بمغادرة ساحة المتحف.

فيما قامت قوات مكافحة الشغب بإخلاء المنطقة ما دفع المتظاهرين للجوء إلى الشوارع القريبة، وقبل المغادرة رفع بعض المتظاهرين لافتة بالقرب من متحف فان جوخ تحمل عبارة «قليل من القمع، ومزيد من العناية».

هولندا أعادت قيود الإغلاق نوفمبر الماضي

يشار إلى أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا انخفضت تدريجيًا لأسابيع في هولندا، وانخفض متوسط الحالات الجديدة بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي إلى 85.55 حالة جديدة لكل عشرة آلاف شخص، رغم أن أغلب حالات الإصابة الجديدة بسبب متحور أوميكرون.

وكانت هولندا أعادت تطبيق إجراءات الإغلاق في نوفمبر الماضي وشددتها أكثر خلال موسم العطلات من الشهر الماضي وحتى 14 يناير الجاري بسبب انتشار متحور أوميكرون.