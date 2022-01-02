بدء التشغيل التجريبي لأول بوابات إلكترونية بمحطة مصر لمواجهة «المزوغين»

أعلنت هيئة السكة الحديد، منذ قليل، تشغيل البوابات الإلكترونية الجديدة، بمحطة مصر برمسيس، لمواجهة المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات، مشيرة إلى أنَّه جرى الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية بـ5 محطات، هي: «القاهرة - الجيزة - دمنهور - الإسكندرية - سيدي جابر»، منوهة إلى أنَّه لا يمكن السماح لأي راكب بدخول رصيف القطارات دون تذكرة.

وزير النقل: البوابات الإلكترونية هدفها مواجهة المزوغين من دفع التذكرة

وقال الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنَّ البوابات الإلكترونية التي جرىتركيبها في محطات القاهرة والجيزة والإسكندرية وسيدي جابر ودمنهور، هدفها مواجهة المزوغين من دفع قيمة تذكرة القطارات، مشيرًا إلى أنَّه لن يُسمح باستقلال القطارات دون دفع قيمة تذكرة القطارات، موضحاً أنَّ جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين وحركة مسير القطارات.

وزير النقل: ننفذ خطط تطوير بتكلفة 200 مليار جنيه

وأوضح وزير النقل، خلال تفقده محطة مصر، اليوم، أنَّ الوزارة تنفذ خطط تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، بتكلفة 200 مليار جنيه، لتقليل حوادث القطارات والقضاء على تأخيرات القطارات.