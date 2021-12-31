السكة الحديد: تشغيل البوابات الإلكترونية تجريبيا غدا لمواجهة «التزويغ»

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن مواصلة تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير منظوماتها الأساسية، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع الخطوط بالوجهين القبلي والبحري، وتقليل حوادث القطارات والقضاء نهائياً على تأخيرات القطارات، موضحة أن العمل جاري للانتهاء من تركيب جميع البوابات الإلكترونية الجديدة، بالمحطات، لمواجهة التهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات.

غداً.. تشغيل البوابات الإلكترونية في 5 محطات لمواجهة التزويغ

وحددت هيئة السكة الحديد، في خطاب رسمي لها، تشغيل البوابات الإلكترونية الجديدة تجريبيا في 5 محطات «القاهرة - الجيزة - سيدي جابر - دمنهور - الإسكندرية»، بداية من صباح غد السبت الموافق 1 يناير 2022، مؤكدة أنّ البوابات الإلكترونية ستعمل على القضاء ظاهرة التهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات، حيث لن يُسمح لأى راكب بدخول رصيف القطارات، إلا بالتذكرة.

وزير النقل: ننفذ مشروعات بتكلفة 200 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد

ومن جانبه، أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنّ الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد، تقوم بتنفيذ مشروعات عملاقة لتطوير وتحديث منظوماتها الأساسية، من خلال تحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة ومحسنة وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتطوير نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، لتقليل حوادث القطارات، وتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، قائلاً: «لن نسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة».

البوابات الإلكترونية هدفها القضاء على ظاهرة «التزويغ»

وأوضح الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، أن البوابات الإلكترونية هدفها القضاء نهائيا على ظاهرة تزويغ الركاب من دفع قيمة تذكرة القطارات، منوهاً إلى أنه لن يتم تشغيل أي قطار قديم على قضبان السكك الحديدية بعد اليوم، وستكون جميع القطارات العاملة على كافة خطوط السكة الحديد جديدة ومحسنة، لرفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.