السكة الحديد ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وتخفض سرعات القطارات

أعلنت هيئة السكة الحديد، رفع حالة الطوارئ القصوى، بجميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، تزامنا مع إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حدوث تقلبات جوية وتساقط الأمطار، بدءا من اليوم الخميس، حتى الأحد المقبل الموافق 2 يناير 2022، موضحا أن جميع القطارات تخضع لكشف دوري خاص بالصيانة قبل انطلاق الرحلات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب وحركة مسير القطارات وعدم تعطلها.

السكة الحديد تخفض سرعات القطارات وقت الأمطار

وقال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إن الهيئة استعدت تماما، لمواجهة التقلبات الجوية، وتساقط الأمطار، موضحاً أنه لن يتم تعليق حركة القطارات تحت أى ظرف، وأنه سيتم التعامل مع الأمطار حال حدوثها بتخفيض سرعات القطارات، منوهاً إلى أنه تم التنبيه على جميع قائدي القطارات بتخفيض السرعات حال حدوث الأمطار، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، وحركة مسير القطارات.

السكة الحديد تستعد بمعدات شفط مياه الأمطار بالمحطات

وأكد المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن الهيئة جهزت معدات شفط مياه الأمطار، لعدم حدوث إعاقة بحركة الركاب داخل المحطات، منوها بأن هناك متابعة لحظية لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية، بخصوص حالة الطقس، موضحا أن غرفة العمليات المركزية بمحطة مصر، تتابع حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل.

أبو المكارم: اتخذنا إجراءتنا الأحترازية لمواجهة الأمطار

ومن جهته، أوضح المهندس مصطفي أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، لـ"الوطن"، عن قيام الهيئة باتخاذ الإجراءات الأحترازية اللازمة لمواجهة الأمطار، منوهاً إلى أن جميع القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية، ستعمل بكامل طاقتها، وأنه سيتم نشر فرق صيانة وطوارئ بالمحطات، لمواجهة أى أعطال مفاجئة تحدث نتيجة الأمطار، مضيفاً أن قطارات السكة الحديد تقل يوميا ما يقرب من 1.1 مليون راكب.

وأكد أن الهيئة، تواصل تنفيذ جميع تدابيرها الأحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.