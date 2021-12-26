السكة الحديد تتيح اشتراكات بالتقسيط لـ«العاملين» لعبور البوابات الإلكترونية

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن مواصلة تركيب البوابات الإلكترونية الجديدة، لخروج ودخول الركاب من وإلى رصيف القطارات، لمنع تهرب الركاب من دفع قيمة تذاكر القطارات، موضحة أن المرحلة الأولى شملت محطات مصر برمسيس والجيزة والإسكندرية وسيدي جابر ودمنهور، مؤكدة أن الهدف من تركيب البوابات الجديدة، منع تزويغ أي راكب من دفع قيمة تذاكر القطارات.

اشتراكات بالتقسيط لـ«العاملين» لعبور البوابات الإلكترونية

وقالت هيئة السكة الحديد، في مستند رسمي، إنها تتيح لجميع العاملين بكافة القطاعات خارج حدود محطات المرحلة الأولى لمشروع البوابات الإلكترونية «القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - سيدي جابر - دمنهور»، والتي يلزم استخدامهم القطارات والمرور من البوابات الإلكترونية لعمل اشتراكات مصلحية بالتقسيط أو ربع آجر نقدا، وذلك طبقا لتعليمات الهيئة المنظمة لذلك، لإمكان عبورهم من البوابات الإلكترونية قبل بدء عملها خلال الأيام القليلة المقبلة.

تشغيل البوابات الإلكترونية تجريبيا بـ5 محطات أول يناير 2022

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنه سيتم تشغيل البوابات الإلكترونية الجديدة لخروج ودخول الركاب من وإلى رصيف القطارات، تجريبيا بـ5 محطات «القاهرة - الجيزة - دمنهور - الإسكندرية - سيدي جابر»، بدءا من 1 يناير 2022، وذلك لمنع تهرب الركاب من التهرب من دفع قيمة تذاكر القطارات.

وأكدت أن الأيام المقبلة سوف تشهد دخول محطات أخرى ضمن مشروع تركيب البوابات الإلكترونية بها، للقضاء نهائيا على ظاهرة التزويغ من دفع آجرة القطارات، علاوة على أن هناك تسهيلات في استخراج اشتراكات العاملين.

وزير النقل: لن يسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون تذكرة

وكشف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن سعي الوزارة إلى تحديث وتطوير منظومة السكة الحديد من جميع جوانبها، منوهًا إلى أن البوابات الإلكترونية ستعمل على القضاء نهائيا على محاربة ظاهرة التهرب من دفع قيمة تذاكر القطارات، قائلا: «لن ولم يسمح لأي راكب باستقلال القطارات بدون تذكرة».

غرامات التهرب من دفع قيمة تذاكر القطارات

وحددت هيئة السكة الحديد، غرامات فورية تطبق على «المزوغين» من دفع قيمة تذاكر القطارات، وهى كالتالي:

1- 15 جنيها غرامة استقلال قطارات الضواحي بدون تذكرة.

2- 20 جنيها غرامة استقلال القطارات المطورة بدون تذكرة.

3- 20 جنيها غرامة استقلال القطارات المميزة بدون تذكرة.

4- 20 جنيها غرامة استقلال القطارات المحسنة «تحيا مصر» بدون تذكرة.

5- 50 جنيها غرامة استقلال القطارات الروسية بدون تذكرة.

6- 40 جنيها غرامة استقلال القطارات الـVIP.

7- 30 جنيها غرامة استقلال القطارات المكيفة الفرنساوي والأسباني بدون تذكرة.

8- 100 جنيها غرامة استقلال القطارات الـTOP VIP بدون تذكرة.