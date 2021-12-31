السكة الحديد تعلن صرف «التذاكر واقف» بالقطارات الروسي بدءا من الغد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه تلبية لرغبات جمهور الركاب، تقرر اعتبارا من 1 يناير 2022، السماح للركاب صرف التذاكر واقفا بالقطارات الروسي، ذات التهوية الدينمايكية للكوامل فقط، من أجهزة حجز وصرف التذاكر، في حالة عدم وجود مقاعد خالية بأجهزة الحجز، ودون تحديد حد أقصى لعدد التذاكر المنصرفة على جميع القطارات الروسي.

20% للقطارات المكيفة الأسباني والفرنساوي.. و5% لقطارات VIP

وأشارت الهيئة في بيان لها قبل قليل، إلى استمرار صرف التذاكر واقفا بالقطارات المكيفة الأسباني والفرنساوي والـVIP للكوامل فقط، بناءً على رغبة الراكب، في حالة عدم وجود مقاعد خالية بأجهزة الحجز، بحيث لا تتجاوز صرف التذاكر المنصرفة 20% للقطارات المكيفة الأسباني والفرنساوي، و5% لقطارات VIP من المقاعد المتاحة، وذلك للحفاظ على الخدمة المقدمة.

تقديم أفضل لجمهور الركاب

وأكدت الهيئة، أنها لا تتواني في تقديم أفضل لجمهور الركاب، وتسعى دائما إلى تلبية رغبات جمهورها، لذا تلبية لرغبات الركاب وللتيسير عليهم، قررت صرف التذاكر واقف بالقطارات الروسي بدون حد أقصى.