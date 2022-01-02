«التعليم»: بناء منهج الصف السادس الابتدائي و«الثاني» الإعدادي والثانوي «العام المقبل»

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم، إن تطوير التعليم بدأ في مصر بشكله الجديد وبالاستراتيجية الجديدة عام 2017، وذلك من خلال إدخال مناهج جديدة بمرحلة رياض الأطفال، بالتعاون مع شركاء من داخل وخارج مصر.

وأشار «شوقي»، خلال استضافته بندوة في كلية التربية بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن كليات التربية في مصر شريك أساسي لإنجاح منظومة التعليم الجديدة، مؤكدًا أنه لا بد أن تقوم كليات التربية بإعداد جيل جديد من المعلمين أصحاب الفكر الجديد والمتطور لضخ دماء جديدة.

شوقي: المسئولية كبيرة تجاه مستقبل 24 مليون طالب

وشدد شوقي على أن المسئولية من كل أطراف العملية التعليمية سواء من قيادات أو مُدرسين أو ممن يساعدون في عملية التدريس، كبيرة وصعبة؛ لأنها تخص مستقبل 24 مليون و700 ألف طالب.

وكشف شوقي، أن الوزارة تحاول الإسراع في بناء المناهج، ففي الأعوام الماضية، تم بناء المناهج بشكل صحيح، بدءا من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي، ونعمل الآن على إعداد مناهج الصف الخامس الابتدائي والصف الأول الإعدادي والأول الثانوي.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة بدءا من العام المقبل، تعمل على بناء منهج الصف السادس الابتدائي والصف الثاني الإعدادي والثاني الثانوي.

كليات التربية لها دور كبير في مستقبل مصر

فيما أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن كلية التربية بالجامعة لها مكانتها الخاصة، وبشكل عام جميع كليات التربية على مستوى جامعات مصر عليها مسئولية كبيرة لتحقيق مستقبل أفضل لأبنائنا وللدولة المصرية.

وأشار الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى أن لجنة قطاع التربية والتعليم، تعد من أهم اللجان؛ فهي التي تعلم طلاب الجامعات مستقبلا، وتسعى لإعداد جيل جديد؛ كاشفًا عن أهمية توسيع التعاون لإعداد أجيال قادرة على قيادة قاطرة المستقبل.