أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: أوروبا تشهد موجة كبيرة من إصابات «أوميكرون»

أكد الدكتور ياسر الشربيني، استشاري المناعة بجامعة نوتنجهام ببريطانيا، أن أوروبا تشهد خلال الفترة الحالية موجة كبيرة من الإصابات بالمتحور الجديد «أوميكرون»، موضحًا أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الإصابات إلى الموجة الشديدة التي تشهدها البلاد، فهو بيئة خصبة لانتشار الفيروسات التنفسية، منوهًا بأن الموجة الخامسة بدأت في غالبية الدول الأوروبية منذ فترة.

«أوميكرون» سريع الانتشار ولكنه خفيف في الإصابة

وأضاف استشاري المناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المرض أصبح أشد خطورة نظرًا لسرعة انتشار الفيروس في السلالة الجديدة عن سلالة دلتا، مؤكدا أنه لاتوجد أي متحورات جديدة للفيروس بخلاف المعلن عنها من قبل الجهات الرسمية، وأن «أوميكرون» سريع الانتشار ولكنه خفيف في الإصابة، وهو ما منح الحكومات الاطمئنان وعدم القلق، خاصة وأن الحالات المحجوزة بالمستشفيات تمثل ثلث الحالات الموجودة في ذات الوقت العام الماضي.

الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وأكد استشاري للمناعة بجامعة يوتنجهام بالمملكة المتحدة، أن الحصول على لقاح كورونا بمختلف أنواعه خير وقاية من الإصابة، وتقلل حدة أعراض المرض حال الإصابة، مناشدًا المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا، وكذلك الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أبرزها ارتداء الكمامة و التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة و الاحتفالات بقدر الإمكان.

وأشار إلى أن تطعيم فيروس كورونا يعتبر العلاج الأول ضد المرض، بجانب ضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل حال الشعور بأي أعراض مرضية، واستشارة الطبيب المختص، وتجنب الحصول على أي أدوية دون استشارة الطبيب.