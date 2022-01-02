«شبوة» تنتفض ضد ميليشيات الحوثي.. ووزير يمني: «نحن على موعد مع النصر»

حقق الجيش اليمني، انتصارات نوعية في مدينة «شبوة»، عقب استعادة السيطرة على مناطق واسعة غرب المحافظة من أيدي جماعة الإخوان الإرهابية وميليشيات الحوثي، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف تلك الميليشيات، إذ أن قوات ألوية العملاقة تمكنت من تحرير مديرية عسيلان، وتجري عمليات تمشيط وتأمين وملاحقة للإرهابيين، بعد تمكنها في وقت سابق من الوصول إلى مديرية بيحان، واستكمال انتشارها في عتق عاصمة شبوة، حسبما ورد في تقرير تليفزيوني عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية، على موقع «يوتيوب».

23 عملية استهداف لميليشيا الحوثي في مأرب

وأوضح التقرير، أن قوات التحالف العربي نفذت 23 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب، كما أن العملية التي قامت بها قوات التحالف العربي أدت إلى تدمير 17 آلية عسكرية للحوثيين، وأوقعت خسائر بشرية تجاوزت الـ 160 إرهابيا، بينما استخدم الحوثيون التجمعات السكنية في بيحان دروعاً بشرية، ووزعت الميليشيا عناصرها وأسلحتها الثقيلة وسط الأحياء السكنية للاحتماء من ضربات مقاتلات التحالف العربي.

ومن ناحية أخرى، أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن الانتصارات التي يحققها أبطال ألوية العمالقة والجيش الوطني والمقاومة تستمر حتى تحرير جميع مديريات محافظة شبوة والمحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وذلك خلال كلمة له نشرتها وكالة الأنباء الرسمية اليمنية.

كل شبر من تراب الوطن على موعد مع النصر

وأوضح أن هذه الانتصارات الكبيرة والاصطفاف الشعبي حّول معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب والالتفاف حول الشرعية الدستورية، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، تؤكد حالة العزلة والضعف التي تعانيها مليشيا الحوثي الإرهابية جراء الاستنزاف المتواصل لمخزونها البشري وعتادها في مختلف الجبهات‏، موضحًا أن مديريات محافظة شبوة، وكل شبر من تراب الوطن على موعد مع النصر والتحرير بتكاتف كل أبنائه الشرفاء، وأن مليشيا الحوثي ومشروعها الظلامي المستورد من إيران إلى زوال.