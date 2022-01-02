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شاب ينهي حياته تحت عجلات القطار في دمياط

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الوطن
08:12 م | الأحد 02 يناير 2022
حادث قطار - أرشيفية

حادث قطار - أرشيفية

لقي شاب مصرعه، مساء اليوم الأحد، بعدما قام بإلقاء نفسه تحت عجلات قطار «القاهرة - دمياط» أثناء دخوله محطة كفر سعد بمحافظة دمياط.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لرجال مباحث مركز شرطة كفر سعد من غرفة النجدة بوفاة شاب دهسا أسفل عجلات القطار، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالانتقال والفحص اتضح وجود جثة شاب أشلاء، وأكدت التحريات الأولية أن الشاب أقدم على إنهاء حياته بإلقاء نفسه أمام القطار، ولا شبهه جنائية.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

شهود عيان يروون التفاصيل 

وأكد أحد شهود العيان، أن الشخص انتظر قدوم القطار ثم قفز أمامه، وسط محاولات استخراج الجثمان من تحت عجلات القطار، ونتج عن الحادث تزاحم بالمحطة، وتوقف حركة القطار لدقائق، قبل أن تعود الحركة مرة أخرى.

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