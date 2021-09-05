سعر زجاجة الزيت في التموين 2021.. يختلف حسب الحجم

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن سعر زجاجة الزيت في التموين 2021 ثابت ولم يتم تغييره أو زيادته، مؤكدة على توافر كميات هائلة من الزيت في مخازن الجملة بجميع المحافظات.

سعر زجاجة الزيت في التموين 2021.. سعرين داخل كل منفذ

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن سعر زجاجة الزيت في التموين 2021، يتنوع بين سعرين متواجدين في جميع منافذ صرف السلع التموينية، مشيرة إلى أن هذا يرجع إلى اختلاف حجم زجاجات الزيت المعبأة.

حجم الزجاجة يحدد سعر زجاجة الزيت في التموين 2021

ونوهت الوزارة إلى أن سعر زجاجة الزيت في التموين 2021، التي يتم تعبئة سلعة الزيت فيها يختلف مع اختلاف حجم الزجاجة، مما يؤدي إلى اختلاف سعر الزيت في التموين، مشيرة إلى أن هناك زجاجتين فقط في التموين للزيت، الزجاجة الأولى حجمها 1 لتر، والزجاجة الثانية حجمها 800 ملي.

21 جنيها و17 جنيها.. سعر زجاجة الزيت في التموين 2021

وأكدت وزارة التموين، أن سعر زجاجة الزيت في التموين 2021، يحدده حجم الزجاجة المعبأة فيه، حيث يبلغ سعر زجاجة التي تزن 1 لتر قيمة 21 جنيه مصري، في حين يبلغ سعر زجاجة الزيت التي تزن 800 ملي قيمة 17 جنيه مصري.

وقالت وزارة التموين، إن مخازن الجملة بالمحافظات يتوفر فيها زجاجات الزيت بأحجام اللتر والـ800 ملي فقط، وأنه لا يوجد لدى الوزارة أي أحجام أخرى لزجاجات الزيت، موضحة أن سعر زجاجة الزيت في التموين 2021 ثابت عند 21 جنيه للتر، و17 جنيه للزجاجة 800 ملي.

من جانبها، أوضحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها تضخ يوميا لمخازن الجملة في المحافظات 3 أطنان من زيت التموين يوميا، من أجل توفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين من سلعة الزيت التي يتم صرفها على بطاقة الدعم التمويني.