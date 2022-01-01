جولة لوزير الشباب في العاصمة الإدارية.. وتوجيه بإنجاز التحول الرقمي

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أول اجتماع بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، في إطار استعدادات الوزارات والهيئات والجهات المختلفة بالدولة للانتقال الكامل والعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار متابعة جاهزية المقر لاستقبال الموظفين المقرر انتقالهم بشكل تدريجي، ووضع اللمسات النهائية لانتقال الوزارة رسمياً للعاصمة الإدارية الجديدة.

صبحي: العاصمة الإدارية خطوة أولى نحو الجمهورية الجديدة

وخلال الاجتماع، جرى استعراض الإجراءات التي استعدت بها الوزارة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال توفير جميع الاحتياجات اللوجيستية المطلوبة، وتوفير أجهزة تكنولوجيا الاتصالات بالوزارة لدعم التشغيل الرقمي داخل الوزارة، وموقف أرشفة جميع الملفات والأوراق المتداولة داخل وزارة الشباب والرياضة، فى ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل.

أكّد وزير الشباب والرياضة، أنَّ العاصمة الإدارية إنجاز تحقق في وقت قياسي وخطوة أولى نحو الجمهورية الجديدة وبداية عصر جديد من العمل الحكومي المتطور من خلال تحقيق الحوكمة والتحول الرقمي الكامل، بما يُحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة في مصر، معرباً عن فخره بما يتم تنفيذه بأيادٍ مصرية داخل العاصمة الإدارية الجديدة الذي يُعد نقلة حضارية كبيرة ستبهر العالم.

وزير الرياضة يوجه ببدء تشغيل الخدمات اللوجستية بمبنى الوزارة

ووجه صبحي بأنَّ تبدأ الأطقم المختصة بـ وزارة الشباب والرياضة تشغيل جميع الخدمات اللوجستية بالمبني، والعمل علي توفر كل التسهيلات بالمبنى حتي يتسنى للعاملين بالوزارة أداء مهامهم بصورة ميسره، مشيراً إلى أهمية الانتقال في ظل تطوير وتحديث منظومة العمل والمتابعة بالوزارة وتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي فى منظومة العمل الإداري الذي تصبو إليه الجمهورية الجديدة.

وتجول وزير الشباب برفقة متطوعي وحدة السياسات وتطوير الأعمال، داخل المبنى، والمكاتب المختلفة، واطلع على كل التجهيزات المتوفرة، وأشاد بجودة التجهيزات التي راعت توفير معايير بيئة العمل الجيدة والطراز المعماري الحديث.