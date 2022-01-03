كل ما تريد معرفته عن معاش الأب المتوفى.. موعد وقيمة وشروط الصرف

بعد وفاة صاحب المعاش أو الشخص المؤمن عليه، يتساءل ذويه عن توقيت صرف معاشه، ونصيب كل فرد منهم، وهو ما توضحه هيئة التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الرسمي، إذ يكون للمستفيدين الحق في صرف المعاش، من شهر وفاة الشخص المؤمن عليه، بعد تطابق شروط الصرف عليهم كما وضحها قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019.

نصيب الأبناء من معاش والدهم المتوفى

وأوضحت هيئة التأمينات، أنَّ نصيب الأبناء في معاش والدهم يكون وفق الأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم 7 بقانون التأمينات، وهي كالآتي:

- إذا كان المستفيدين، ولدًا واحدًا ووالد أو والدين، فيحصل الأولاد على 2/3 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- إذا كان صاحب المعاش لديه ولد واحد، فيحصل على 2/3 المعاش.

- فى حالة كان المتوفى لديه أكثر من ولد، فإنهم يحصلون على كامل المعاش ويوزع بينهم بالتساوي.

- إذا كان المتوفى لديه أكثر من ولد ووالد أو والدين، يحصل الأولاد على 5/6 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- وفى حالة كان المستفيدين من المعاش ولد واحد أو أكثر وأرملة، يحصل الأولاد على نصف المعاش ويوزع بالتساوي حال التعدد، وتحصل الأرملة على نصف المعاش ويوزع المعاش بالتساوي، إذا كان هناك تعدد زوجات.

شرط وحيد لاستحقاق الابنة لمعاش أبيها المتوفى

كما أشارت التأمينات الاجتماعية إلى أن شرط وحيد لاستحقاق الابنة لمعاش أبيها المتوفي، وهى ألا تكون متزوجة، فيما يشترط لتقاضى الابن معاش والده المتوفى ألا يكون بلغ 21 عاما، باستثناء إذا كان طالباً بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس، وعدم مزاولته مهنة وألا يكون يعمل لدى الغير.

منح معاش الأب للابن العاجز عن الكسب

وأيضًا، نص القانون على منح معاش الأب للابن العاجز عن الكسب، إذ يثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي، كما يُمنح للطالب الحاصل على مؤهل نهائي الذي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس، بشرط ألا يكون قد بلغ 26 عامًا بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس، و24 عامًا بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.