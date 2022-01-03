شوبير: مجدي قفشة وطارق حامد لم يقنعا كيروش

علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على تصريحات البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأحد، للحديث عن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في الكاميرون، في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل، مشيرا إلى أنّها تدل على أنّ اتحاد الكرة يحاول تهميش رابطة الأندية.

وقال شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير»، المذاع عبر «راديو أون سبورت أف أم»: «كيروش ليس لديه قناعات بالثنائي محمد مجدي قفشة، لاعب الأهلي، وطارق حامد، لاعب وسط الزمالك وفي النهاية هو المدير الفني المسؤول الذي سيحاسب في النهاية، وهذا الأمر يحدث مع كل مدير فني أجنبي يتولى تدريب المنتخب ويستبعد بعض النجوم لعدم القناعة الفنية بمستواهم».

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