حسن المستكاوي: كيروش لو قال هاخد البطولة الناس هتهاجمه أكتر

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي على تصريحات المدير الفني للمنتخب الوطني، كارلوس كيروش اليوم في المؤتمر الصحفي، بشأن مشاركة الفريق في كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا أنه ليس انهزاميًا: «أعترض أن يكون حلمنا الوصول لكأس العالم.. لكن الاتحاد تعاقد معاه عشان كدة».

وأضاف «المستكاوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «كيروش عنده حق لما قال إن مفيش مدرب قبل بطولة يقول هاخدها وهكسبها، الكورة فيها نتايج غريبة ومتغيرة، ولو قال هاخد البطولة الناس هتهاجمه أكتر».

كيروش مهتم بكأس الأمم الإفريقية

وتابع الناقد الرياضي، أن تصريحات المدير الفني للمنتخب الوطني لا تشير إلى عدم اهتمام ببطولة كأس الأمم، وبدورها قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه لا يستجيب لأفراد الجهاز الفني: «المدير الفني للمنتخب منه لربنا ومحدش بيكلمه، وفينجادا الشبح الخفي يحصل على 60 ألف دولار شهريا، بيعمل إيه؟!».

المستكاوي: الأهداف محددة

وردّ حسن المستكاوي، موضحًا: «من تعاقد معه حدد الأهداف، ومفيش حد بيحاسب حد.. ووالله لو فينجادا بيعمل حاجة محدش هيتكلم، إحنا بقالنا 10 سنين مش نبلعب كورة كويسة، ولو بنلعب كورة كويسة الجمهور مش هيزعل لو خسرنا بطولات ومباريات».

وأكد: «الاتحادات المصرية التي تولت شؤون اللعبة في السنوات الماضية لم يكن لديها أي مشروع، وأتمنى أن يكون لدى الاتحاد المنتخب المقبل مشروعًا لتطوير الكرة المصرية، بنروح كأس العالم ومبنلعبش كورة لأن مفيش مشروع كروي لدى اتحاد الكرة».