الأرصاد تحذّر من شبورة ضبابية: حجبت الرؤية الأفقية (فيديو)

نشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فيديوهات وصور توضح الشبورة المائية الكثيفة على الطرق صباح اليوم، حجبت الرؤية على أغلب الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، حيث نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، صورا للشبورة المائية الكثيفة بمحافظة بني سويف.

شبورة كثيفة على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي

كما نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، صورا للشبورة المائية الكثيفة على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فيديو يوضح كثافة الشبورة المائية على طريق شبرا بنها الحر.

القيادة بحذر على الطرق خلال إنخفاض الرؤية الأفقية

وحذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، والتي تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، السائقين على الطرق، بالقيادة بحذر على الطرق خلال انخفاض الرؤية الأفقية أوقات تكون الشبورة المائية.

الإدارة العامة للمرور تغلق العديد من الطرق بسبب الشبورة

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، في بيان لها صباح اليوم، استمرار غلق طريق «القطامية - العين السخنة»، كما أعلنت غلق طريق أسيوط الغربي، والطريق الشرقي في نطاق محافظة بني سويف، وإغلاق طريق الجيش الجديد في محافظة بني سويف، وطريق الزعفرانة بني سويف بنطاق البحر الأحمر، وطريق الفيوم الجديد بني سويف «طريق دمو»، بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي تعيق الحركة المرورية.

كما شملت الطرق المغلقة طريق «نويبع - سانت كاترين»، وطريق «فيران - سانت كاترين» نظرا لوجود سيول.