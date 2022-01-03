الأرصاد تحذّر من شبورة كثيفة على عدة طرق.. وتعلن موعد زوالها

انتشرت الشبورة المائية بشكل كثيف صباح اليوم، والتي جاءت على رأس الظواهر الجوية التي حذّرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث انتشرت على بعض الطرق ووصلت إلى حد الضباب، وطالبت الهيئة، بتوخي الحذر واتخاذ التدابير الاحترازية، للتعامل مع الشبورة المائية الكثيفة، التي تنتشر في الصباح الباكر على غالبية الأنحاء وتصل إلى حد الضباب.

خريطة انتشار الشبورة على الطرق

وأضافت هيئة الأرصاد، أنّ الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء وشمال الصعيد، شهدت انتشار الشبورة المائية صباح الإثنين، كما توقعت سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تصل إلى متوسطة في بعض الأحيان، على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، فضلا عن سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى، بنسب سقوط تصل لـ20%، كما يشهد الطقس نشاط لحركة الرياح على بعض مناطق جنوب سيناء والسواحل الغربية.

طقس الثلاثاء

وتابعت الهيئة، أنّ طقس الثلاثاء يتخلله انتشار الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، وحتى الساعة الثامنة صباحا، حيث تتأثر بعض الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري، شمال الصعيد، مدن القناة، السواحل الشمالية، وسط سيناء والقاهرة الكبرى بالشبورة، إضافة إلى نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية، على فترات متباعدة.

وأوضحت الأرصاد الجوية في البيان الصادر عنها، أنّه اعتبارا من الأربعاء الموافق 5 يناير وحتى السبت الموافق 8 من الشهر ذاته، تكون الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية الوحيدة المسيطرة على الطقس، وتنتشر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجة البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء وشمال الصعيد، اعتبارا من الساعة الخامسة وحتى الثامنة صباحا.