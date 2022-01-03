 سحب ورقة الإجابة والإحالة للتحقيق ..إجراءات الجامعات لمواجهة الغش

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة الامتحانات الشفهية للكليات النظرية وامتحانات العملي للكليات العلمية، في إطار الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتشديد على تطبيق إجراءات وقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بشأن منع غير المطعمين من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول2021-2022، وحذّرت الجامعات من ظاهرة الغش بأنواعه الجماعي والإلكتروني موضحة الإجراءات التي سيتم اتباعها تجاه الطلاب الغشاشين.

5 إجراءات من الجامعات تجاه الغش

وحددت الجامعات عدد من الإجرءات يتم إتباعها تجاه ظاهرة الغش في امتحانات الفصل الدراسي الأول، والمتمثلة في النقاط التالية:

- حال ضبط الطالب متلبساً بواقعة غش سواء جماعي أو إلكتروني يتم سحب ورقة الإجابة والأسئلة منه وتحرير محضر غش.

- إحالة الطالب إلى لجنة تحقيق عاجلة بعد استكمال إجراءات الضبطية واستكمال الإجراءات القانونية

- حال ثبوت الواقعة يتم إلغاء امتحانات المواد التالية وفقاً لما تقرره لجنة التحقيق سواء حرمان مادة أو إثنتين أو باقي المواد

- يمثل الطالب أمام جهات التحقيق بالجامعة ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه وفقا للعقوبات التي حددها قانون تنظيم الجامعات الحكومية.

- مخاطبة الطالب بجواب رسمي واستدعاء يتم من خلال إرسال خطاب بعلم الوصول إلى محل إقامته المدون بملف الطالب.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية على الالتزام بكافة الإجرءات والقواعد القانونية التي حددها المجلس الأعلى للجامعات لمواجهة أعمال الغش بأنواعها الجماعي والإلكتروني وفقاً لقانون تنظيم الجامعات، وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أنّ الجامعة حذرت الطلاب عبر منشوراتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي والمنشورات على الحوائط من اصطحاب التليفون وأعمال الغش الجماعي والإلكتروني.