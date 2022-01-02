 انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة أسيوط بنظام «بابل شيت»

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ضمان سير العملية الإمتحانية فى سهولة ويسر، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وكذلك صحة القائمين على الإشراف على الامتحانات من أعضاء هيئة التدريس والسادة العاملين.

وشدد رئيس جامعة أسيوط، في أولى أيام انطلاق أعمال الامتحانات اليوم الأحد 3 يناير 2022، على أن دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات مقترن بتقديمهم بطاقة جامعية سارية، وذلك للتأكد من أمرين ملزمين للطلاب، وهما سداد الرسوم الدراسية والحصول على التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتفقد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول بعدد من كليات الجامعة، للوقوف على انتظام أعمال الامتحانات.

الامتحانات تجرى بنظام «بابل شيت»

واطمئن «غريب»، خلال الجولة، على تقديم التيسيرات المطلوبة للطلاب مع أول أيام الامتحانات، والذي تزامن مع موجة الطقس السيئ الذي تشهده الجمهورية، حيث أهاب بالطلبة والطالبات المغتربين من خارج مدينة أسيوط بالتوجه إلى المدينة الجامعية في اليوم السابق لكل امتحان للمبيت بنظام الليلة، حرصاً على تواجدهم في الموعد المحدد لكل مادة.

وذكر أن الامتحانات تجرى بتطبيق نظام البابل شيت فى تصميم ورقة الأسئلة، والتصحيح سيتم إلكترونياً، حيث أعرب الطلاب عن رضاهم عن مستوى الامتحانات المنعقدة اليوم ووضح ورقة الأسئلة.

وبدأ الدكتور شحاتة غريب جولته بدأت بتفقده لجان كلية الحقوق المنعقدة فى صالات الامتحانات، والتي تشهد امتحان 3200 طالب وطالبة من طلاب الفرقة الثالثة الممتحنين لمادة قانون العمل.