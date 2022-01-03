وزارة الهجرة تهدي مدرسة نجيب محفوظ الإيطالية إصدارات عن الأديب العالمي

اتفقت وزارة الهجرة، مع الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على إمداد مدرسة نجيب محفوظ المصرية بإيطاليا، بالإصدارات التي تمتلك حقوقها وزارة الثقافة، وتتناول أعمال عن الأديب العالمي نجيب محفوظ، تعبيرا عن إشادة الدولة المصرية بدور المدرسة في غرس الثقافة والهوية المصرية في نفوس الطلاب، عبر تعلم اللغة العربية وربط أبناء الجيل الثاني والثالث بوطنهم الأم مصر، وإحياء ذكرى المناسبات الوطنية والاحتفال بها طيلة 16 عاما منذ إنشائها.

مدرسة «نجيب محفوظ» الإيطالية.. صرح مصري كبير

وقالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنّ المدرسة المصرية «نجيب محفوظ» في إيطاليا، صرح تعليمي كبير ومنارة للثقافة والهوية المصرية بالخارج، وأعربت عن إعجابها الشديد بجهود إدارة المدرسة المصرية لتقديم مستوى تعليمي متميز، ساهم في الحفاظ على الهوية المصرية، منذ إنشاء المدرسة عام 2005، والتي تعد اول مدرسة مصرية معتمدة في أوروبا، من خلال تدريس المنهجين المصري والإيطالي، ويحصل الطالب في نهاية العام الدراسي على الشهادتين المصرية والإيطالية.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى عدد من الأدوار المهمة التي تلعبها مدرسة نجيب محفوظ المصرية بإيطاليا إلى جانب الدور التعليمي، كالدور الاندماجي للمدرسة في الاندماج، والتعايش بين ثقافتين وبلدين كبيرين مصر وإيطاليا من تعليم أبناء المدرسة اللغة الإيطالية، والمشاركة في المناسبات والاحتفالات الإيطالية المختلفة، والانصهار داخل المجتمع الإيطالي.

البعد الاجتماعي لمدرسة نجيب محفوظ

وتابعت أنّ للمدرسة بعد الاجتماعي للمدرسة، من خلال شمل الأسر وخاصة المختلطة منهم، لتعليم الطالب اللغتين العربية والإيطالية معا، ما حقق الهدف المنشود للأسرة، والبعد الإنساني للمدرسة التي أصبحت مركزا للمساعدات الإنسانية أثناء جائحة كورونا في الموجة الأولى، حيث ساعدت ما يزيد عن 500 أسرة أثناء الجائحة وتقديم المعونات لهم، ما نال إعجاب وتقدير المجتمع الإيطالي وأشادت به وسائل الإعلام الإيطالية.