مدير الجالية المصرية بميلانو: مدرسة نجيب محفوظ تربط الأبناء بالوطن

كشف وليد فوزي، المدير التنفيذي لرابطة الجالية المصرية بميلانو وضواحيها، عن حصاد وأهم أعمال رابطة الجالية المصرية بميلانو والشمال الايطالي لعام 2021، حيث جاء من أبرز أنشطة الجالية، إنشاء مدرسة نجيب محفوظ بميلانو، التي تعتبر أهم الأعمال، إذ تربط أبناء مصر من الجيل الثاني والثالث بوطنهم الأم مصر.

المشاركة في مؤتمر دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار

وأضاف المدير التنفيذي لرابطة الجالية المصرية بميلانو وضواحيها، خلال تصريحاته لـ«الوطن»، أنه من ضمن فعاليات الجالية، زيارة القنصل العام الجديد للمدرسة المصرية بميلانو نجيب محفوظ السفيرة منال عبد الدايم، والمشاركة في مؤتمر دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار.

وأشار إلى تحقيق التنمية المستدامة، من خلال المشاركة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتأسيس وإنشاء نادي رياضي (نادي رابطة الجالية المصرية)، احتفالات السادس من أكتوبر بالتعاون مع مدرسة نجيب محفوظ بميلانو.

هناك تواصل دائم بين الجالية المصرية ووزارة الهجرة

وأوضح «فوزي»، أنه جرى عمل مسابقة في الرسم عن أجمل لوحة تعبر فيها عن حب مصر وإيطاليا، بجانب عمل مؤتمر خاص بالمرأة، وكيفية الوقاية من السرطان، والكشف المبكر مشاركة الكنيسة المصرية بميلانو، الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

ولفت المدير التنفيذي لرابطة الجالية المصرية بميلانو وضواحيها، إلى تواصل رابطة الجالية المصرية بميلانو، بصفة دائمة مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، التي لا تتأخر في مشاركتهم في أي أحداث هامة وخاصة بتقديم وطننا الحبيب مصر.

جدير بالذكر، أن وزارة الهجرة، توفر العديد من الخدمات الإلكترونية، للمصريين بالخارج، منها خدمة بوابة الشكاوى الحكومية المنظومة الإلكترونية لبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية الإلكترونية دليل خدمات قطاع الأحوال المدنية يتولى قطاع مصلحة الأحوال المدنية إصدار وتوثيق مستندات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة داخل وخارج البلاد.