ضبط 4 أشخاص هشموا رأس مواطن تدخل لفض مشاجرة بالشرقية

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن الشرقية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثان الزقازيق، من إلقاء القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بالاعتداء على عدد من المواطنين وإشعال النيران بالطريق العام داخل الكتلة السكنية بقصد ترويعهم في مشاجرة بينهم، وتهشيم رأس مواطن حاول فض مشاجرتهم بمنطقة وادي النيل بمدينة الزقازيق.

الأمن يتلقى بلاغاً بنشوب مشاجرة دامية

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مأمور قسم ثان الزقازيق بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة دامية بمنطقة وادي النيل، وأن أحد الأطراف أشعل النيران واستخدم الأسلحة البيضاء لترويعهم.

الأمن يضبط 4 متهمين ويبحث عن هارب

وانتقل علي الفور ضباط مباحث قسم ثان الزقازيق وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن المتهمين هم «علي م» و«محمود س» و«يوسف ط» و«علي م» وألقى القبض عليهم فيما فر خامس هربًا جار تحديد مكان تواجده وضبطه.

وبالتحري عن الواقعة، تبين أن المتهمين سالفي الذكر تعدوا على عدد من الأهالي بمنطقة وادي النيل بمدينة الزقازيق باستخدام النار والأسلحة البيضاء لترويعهم حتي يتمكنوا من الاعتداء علي أحد الأشخاص بالمنطقة، وأثناء ذلك حاول «أشرف .ال» التصدي لهم ومنعهم من التعدي على الشخص، ما أغضبهم واعتدوا عليه هو بالأسلحة البيضاء وهشموا رأسه ومزقوا يده.

فيما يقوم ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثان الزقازيق بالبحث عن كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط الواقعة لتقديمها للنيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 40 لسنة 2022 جنح قسم شرطة ثان، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.