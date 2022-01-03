استشاري مناعة: الكمامة القماش لا توفر حماية ضد متحور «أوميكرون»

مازالت تداعيات جائحة كورونا وتحورات الفيروس، تلقي بظلالها على كل دول العالم، ومؤخرا زادت المخاوف بعد ظهور المتحور الجديد «أوميكرون»، الذي يتفوق على باقي متحورات كورونا من حيث الانتشار بـ 70 مرة، ما دعا المؤسسات الصحية إلى التشديد على الإجراءات الوقائية وسط تدشين مبادرات للتوعية بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات موضحة أنوعها لتوفير أفضل سبل الوقاية.

وقالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشارى المناعة والتغذية ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ الكمامات القماشية التي تتكون من طبقة واحدة، لا توفر حماية كافية ضد الفيروس التاجي كورونا، ومتحوراته، وخاصة «أوميكرون».

وأضافت عبد الوهاب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ السبب الرئيسي وراء أنّ الاقنعة القماشية لا توفر الحماية الكافية، هو أنها تمنع فقط القطرات الكبيرة التي تحمل الفيروس، لكنها ليست فعالة في منع الهباء الجوي الأصغر أو الجزيئات التي تحمل الفيروس.

استبدال الكمامات القماشية بأخرى أكثر فاعلية

وأشارت «عبد الوهاب»، إلى أنّ سبل تقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته الجديدة، تتطلب الاستغناء عن الكمامات القماشية أحادية الطبقة لأنها لا توفر الحماية الكافية، واستبدالها بأخرى توفر المزيد من الحماية ضد الفيروس.

ولفتت إلى أن الكمامات الطبية «N95 أو KN95»، توفر حماية من الإصابة بالفيروس حيث يمكن لكمامات N95 المعتمدة والمجهزة بشكل صحيح ترشيح ما يصل إلى 95٪ من الجسيمات العالقة في الهواء.

الالتزام بالإجراءات يقلل من فرص الإصابة

وأكدت استشارى المناعة والتغذية، أنّ الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية يقلل من فرص الإصابة بفيروس كورونا، ومن بين تلك الإجراءات، تجنب الأماكن المزدحمة، الالتزام الكامل بارتداء الكمامة، المداومة على غسل اليدين باستمرار، الحرص على التعرض لأشعة الشمس يوميا على الأقل لمدة 20 دقيقة، والتأكد من تهوية الغرفة باستمرار.