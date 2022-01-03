جامعة أسيوط: وقعنا الكشف على 5624 حالة في 8 قوافل طبية خلال عام 2021

أعلن الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب بجامعة أسيوط، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن مركز القوافل الطبية بالكلية أطلق 8 قوافل طبية علاجية، خلال عام 2021، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، والدكتورة مها غانم، نائبه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

عام استثنائي في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا

وأضاف «عطية» أن القوافل أسفرت عن الفحص والكشف على 5624 ألف حالة، ما جعل 2021 عاما استثنائيا، في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا، وهو ما يأتي في إطار مساهمة الجامعة في المبادرات الرئاسية الهادفة إلى تطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، ودعم وتنمية القرى الأكثر احتياجا، وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين كافة.

وتابع: «يأتي ذلك أيضا تأكيدا على حرص إدارة الجامعة على تسخير إمكانياتها المادية والبشرية كافة، لمواصلة تقديم خدماتها الطبية دون تقصير، ورفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية كافة، بمختلف تخصصاتها والعمل على توفير خدماتها الطبية والصحية لأفراد المجتمع المحيط».

8 قوافل طبية في مختلف التخصصات الطبية

في السياق ذاته، أوضح الدكتور سعد زكي، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المشرف العام على القوافل الطبية، أنها إحدى أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب، والتى تسعى من خلالها لأداء دورها في تقديم خدماتها الطبية والرعاية الصحية الكاملة للمواطنين، في الأماكن التي تعانى من نقص في الخدمات الطبية والصحية بمحافظة أسيوط، من خلال إجراء الكشف وفحص المواطنين، وتحويل الحالات اللازمة إلى المستشفى الجامعي الطب.

وأشار «زكي » إلى أن عام 2021 شهد إطلاق 8 قوافل طبية في مختلف التخصصات الطبية، بالقرى والنجوع والمناطق النائية بمحافظة أسيوط، بمشاركة 65 طبيبا، وأسفرت عن الكشف على 5624 ألف حالة، تضمنت 736 بقرية الحواتكة في مركز منفلوط، و1349 بمركز أبوتيج، و949 بقرية بني رافع، و520 بمركز ساحل سليم، و607 بقرية الشامية في المركز ذاته، و813 بقرية العزية بمركز منفلوط، و650 بقرية الهمامية بمركز ساحل سليم، وحولت 22 حالة للمستشفى الجامعي.