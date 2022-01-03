رئيس مدينة سمالوط: متابعة يومية لمخرات السيول استعدادا للطقس السيئ

أعلن أحمد راشد مهدي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، شمال محافظة المنيا، استمرار الاهتمام ومتابعة تجهيزات مخرات السيول الصناعية، استعدادا لاحتمالية حدوث السيول والأمطار.

معاينة مخرات السيول

وأوضح رئيس مدينة سمالوط، في بيان صادر عن الوحدة المحلية، أن مجلس قروي بني خالد بالمدينة، تابع بالاشتراك مع هندسة ري شرق المنيا، معاينة وتجهيزات واستعدادات مخرات السيول الصناعية التابعة لمجلس قروي بني خالد؛ للتأكد من استعدادها وجاهزيتها لموسم الشتاء.

وأكد حلمى فاروق، نائب رئيس المدينة، أن مخرات السيول بقرية بني خالد تعمل بصورة جيدة، وتجرى صيانتها باستمرار.

اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أوضاع الطقس المتقلب

وناقش اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، خطة مواجهة مخاطر السيول، ورفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، حيال أوضاع الطقس غير المستقر، التي من المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء.

وقال المحافظ، إن استعدادات المحافظة تأتي تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات كافة، لاتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الأزمة وكيفية إدارتها، حرصا على سلامة وأمن المواطنين.

وكلّف «القاضي» رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، بإعداد خطة تفصيلية لتمركز المعدات، بالإضافة لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات كافة، والتأكد من مدى جاهزيتها وصلاحيتها الفنية، لمواجهة أي تداعيات للسيول لتسهيل عملية إدارة الأزمة.

ووجه الوحدات المحلية والقروية بإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، وإمكانية وضع طبقة عزل، حرصا على سلامة وأمن المواطنين، حال تساقط أمطار.