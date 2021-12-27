الكهرباء: مركز سمالوط تكلف 684 مليون جنيه ويتحكم في 91 محطة محولات

قال الدكتور مهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن التكلفة الاستثمارية لمركز تحكم إقليمي سمالط بصعيد مصر تبلغ 684 مليون جنيه، ويتحكم في تشغيل 91 محطة محولات على الجهود المختلفة ويقع في المنيا ويخدمها بالإضافة إلى بني سويف والفيوم وأسيوط والوادي الجديد.

وأضاف شاكر خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحطة بنبان للطاقة الشمسية وعدد من مشروعات قطاع الكهرباء بصعيد مصر، أن مراكز التحكم تستطيع السيطرة ومراقبة ما يحدث في المحطات وتشغيلها عن بُعد، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية لمركز إقليمي نجع حمادي تبلغ 628 مليون جنيه ةتتحكم في تشغيل 111 محطة.

وتابع، أن تحكمات شبكات التوزيع تحدث لأول مرة في أفريقيا والشرق الأوسط: "علمت أن إحدى الدول فكرت في عمل مراكز تحكم في شبكات التوزيع".

وأشار، إلى أن مراكز التحكم يمكنها تحديد مكان الأعطال عن بُعد ونقل التغذية وإعادة التيار الكهربائي.