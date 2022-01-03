زيادة جديدة في أسعار سيارة «الفاروميو جوليا».. وصلت إلى 25 ألف جنيه

مع بداية العام الجديد 2022، تستمر الزيادة في أسعار السيارات التي شهدت موجة ارتفاعات متتالية منذ بداية النصف الثاني من العام الماضي، بسبب الأزمات التي يعيشها القطاع منذ انتشار وباء كورونا، بالإضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية، التي تسببت في خفض إنتاج العديد من الشركات.

ومن أبرز الطرازات التي شهدت زيادة اليوم، سيارة «الفاروميو جوليا» الإيطالية، إذ تراوحت الزيادة بين 5 آلاف و25 ألف جنيه، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» مواصفات وأسعار السيارة في السوق المصرية.

أسعار الفاروميو جوليا

تأتي السيارة في السوق المصرية، بثلاث فئات مختلفة التجهيزات، والأولى بسعر 720 ألف جنيه، وزادت بقيمة 25 ألف جنيه، والثانية بسعر 820 ألف جنيه بزيادة 25 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة فبلغ سعرها نحو 920 ألف جنيه، بزيادة 5 آلاف جنيه.

مواصفات الفاروميو جوليا