زيادة جديدة في أسعار سيارة «الفاروميو جوليا».. وصلت إلى 25 ألف جنيه
كتب:
عمر العربي
12:29 م | الإثنين 03 يناير 2022
ألفا روميو جوليا
مع بداية العام الجديد 2022، تستمر الزيادة في أسعار السيارات التي شهدت موجة ارتفاعات متتالية منذ بداية النصف الثاني من العام الماضي، بسبب الأزمات التي يعيشها القطاع منذ انتشار وباء كورونا، بالإضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية، التي تسببت في خفض إنتاج العديد من الشركات.
ومن أبرز الطرازات التي شهدت زيادة اليوم، سيارة «الفاروميو جوليا» الإيطالية، إذ تراوحت الزيادة بين 5 آلاف و25 ألف جنيه، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» مواصفات وأسعار السيارة في السوق المصرية.
أسعار الفاروميو جوليا
تأتي السيارة في السوق المصرية، بثلاث فئات مختلفة التجهيزات، والأولى بسعر 720 ألف جنيه، وزادت بقيمة 25 ألف جنيه، والثانية بسعر 820 ألف جنيه بزيادة 25 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة فبلغ سعرها نحو 920 ألف جنيه، بزيادة 5 آلاف جنيه.
مواصفات الفاروميو جوليا
- تعتمد السيارة على محرك رباعي الإسطوانات بسعة 2000 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 200 حصان، وعزم دوران يصل إلى 300 نيوتن/ متر.
- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات.
- تعتمد السيارة على منظومة دفع خلفي .
- تستهلك السيارة متوسط 6 لترات من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.
- تأتي السيارة بأبعاد (4639 ملم طول، و1873 ملم عرض، 1426 ملم ارتفاع)، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2820 مليمتر.
- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 480 لترا.
- تأتي السيارة بعدة تجهيزات ووسائل أمان من بينها «وسائد هوائية، نظام منع إدارة المحرك، ومكابح مضادة للانغلاق ABS، نظام توزيع إلكتروني لقوة المكابح EBD، برنامج الاتزان الإلكتروني ESP، برنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات HHC/HDC، وفرامل يد كهربائية EPB، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، مع جهاز تحذير المسافة الخلفية والأمامية، وكاميرا خلفية، ونظام ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال في السيارة».