«إحلال السيارات»: المبادرة مستمرة 3 سنوات بأسعار أقل من سعر السوق 10%

قال طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، إنّ المرحلة الأولى من مبادرة إحلال المركبات المتقادمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام وتستغرق 3 سنوات، ويمكن لأي مواطن يمتلك سيارة مرّ على تصنيعها 20 سنة، المشاركة فيها، ومع بداية السنة الثانية منها، تم السماح بمشاركة سيارات موديل 2002م على الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة.

المبادرة تقدم مميزات عديدة للمواطنين الراغبين في المشاركة

وأضاف المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أنّ المبادرة تقدم مميزات عديدة للمواطنين الراغبين في المشاركة، منها الحصول على سيارة موديل العام، تعمل بنظام الوقود المزدوج، حفاظا على البيئة، كما أن المواطن يوفر ما يقرب من 60% من نفقات الوقود الخاص بالسيارة.

الجهاز المصرفي.. قرض لسداد ثمن السيارة

وتابع المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات أنّ المبادرة تقدم مميزات للمواطن المشارك بتخفيضات في أسعار السيارات جرى الحصول عليها من الشركات المنتجة ما بين 5% إلى 10% مقارنة بمثيلاتها في السوق المحلي، كما أن الجهاز المصرفي منح قرض لسداد ثمن السيارة للمواطنين بفائدة مخفضة قدرها 3% موزعة على أقساط.

الأقساط في المبادرة قد تُدفع على 7 أو 10 سنوات

وأشار المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات إلى أن الأقساط في المبادرة قد تُدفع على 7 أو 10 سنوات على حسب رغبة المواطن وقدراته المالية، كما أن المبادرة تمنح المواطن وثيقتي تأمين على السيارة ضد الحوادث والسرقة والتلفيات، والأخرى على المواطن نفسه في حالة العجز أو الوفاة.