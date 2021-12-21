إحلال السيارات.. فئات ممنوعة من المشاركة بالمبادرة

يبحث الكثير من المواطنين عن مبادرة إحلال السيارات والشروط المطلوبة وكيفية الاشتراك بها؛ أملا منهم في تجديد السيارة الخاصة بهم بالاشتراك في المبادرة التي توفرها الحكومة المصرية للمواطنين، لتجديد السيارات الخاصة بهم، التي مر على صناعتها 20 عاما وتحويلها إلى أخرى تعمل بالغاز الطبيعي، ولكن هناك عددا من الفئات التي لا يمكن لها الاشتراك في تلك المبادرة نتيجة لعدم انطباق الشروط عليهم.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، الفئات الممنوعة من الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات، والشروط والمستندات المطلوبة للاشتراك بها، والتي جاءت كالتالي:

الفئات الممنوعة من الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات

- لا يمكن للأشخاص الذين يقل عمرهم عن21 عاما، الاشتراك في المبادرة.

- لا يمكن للأشخاص الذين لم يكن لديهم رخصة قيادة سارية، الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات.

- لا يمكن للمواطنين الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات إلا بعد التعهد بسداد المبلغ المستحق على السيارة، وإثبات القدرة على سداد قيمتها.

خطوات الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات

- يقوم الراغب في الاشتراك بمبادرة إحلال السيارات بتجديد السيارة الخاصة به، التي مر على صناعتها 20 عاما، بالدخول على اللينك الخاص بالمبادرة على موقع وزارة المالية من هنـــــــــــــــا.

- ثم بعد ذلك يقوم بالضغط على «الاشتراك في المبادرة».

- وبعد ذلك يظهر أمام الراغب في الاشتراك عدد من الخانات الفارغة التي يجب استكمالها بالبيانات التالية: «الرقم القومي، تاريخ انتهاء بطاقة الرقم القومي، رقم الموبايل، رقم موبايل إضافي، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف الأرضي، عنوان السكن الحالي، عنوان العمل الحالي، صافي الدخل الشهري، رقم المركبة المراد إحلالها، المحافظة، نوع الترخيص، ماركة المركبة، سنة الصنع، رقم الشاسيه، رقم الموتور».

- وبعد ذلك يتم الضغط على «إرسال».

المستندات المطلوبة للاشتراك في مبادرة إحلال السيارات

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- مستندات إثبات محل الإقامة.

- برينت التأمينات الاجتماعية.

- صحيفة حالة جنائية حديثة لم يمر عليها أكثر من شهر.

- شهادة صادرة من مصلحة الضرائب التابع لها المستفيد تفيد بعدم وجود مستحقات ضريبية واجبة الأداء.

- رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.