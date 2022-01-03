35 % نسبة صرف السلع التموينية خلال الأيام الثلاثة الأولى من 2022

قال مصدر في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اليوم، إن نسبة صرف السلع التموينية خلال الأيام الثلاثة الأولى لشهر يناير 2022، بلغت 35% من المواطنين حاملي بطاقات التموين، والبالغ عددهم 64 مليون مواطن بمنظومة الدعم.

زيادة نسبة صرف السلع التموينية لشهر يناير 2022

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في الطبيعي زيادة نسبة صرف السلع التموينية في أول 5 أيام من بداية الشهر، موضحا أن صرف التموين يستمر طوال أيام الشهر من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

حملات رقابية على منافذ البقالين

وزادت حملات التموين على منافذ بقالي التموين بالمحافظات تزامنا مع صرف تموين شهر يناير 2022، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشن مزيد من الحملات التفتيشية المفاجئة على منافذ البقالين.

وتراقب الحملات التموينية المفاجئة مدى التزام منافذ بقالي التموين بإتاحة السلع التموينية للمواطنين حاملي البطاقات التموينية، وكذلك الأسعار المعلنة رسميا من الوزارة.

منافذ صرف سلع التموين

تنقسم منافذ صرف السلع التموينية بالمحافظات إلى:

1- منافذ بقالي التموين والبالغ عددها 38 ألف منفذ.

2- منافذ مشروع جمعيتي والبالغ عددها 6700 منفذ.

3- فروع المجمعات الاستهلاكية والبالغ عددها 1300 مجمع.

ووجّه الدكتور علي المصيلحي مديري مديريات التموين بالمحافظات، بالمتابعة اليومية لنسبة صرف سلع التموين ومراقبة مدى التزام البقالين بتوفير السلع للمواطنين بالأسعار المعلنة دون زيادة، مشددا على أن هامش ربح البقال في السلعة هو ربع جنيه فقط كما هو موضح بقائمة السلع التموينية.