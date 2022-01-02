حملات تموينية تجوب المحافظات في اليوم الثاني لصرف تموين شهر يناير 2022

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في شن حملاتها الرقابية المكثفة على المحافظات اليوم الأحد الموافق 2 يناير، تزامنًا مع اليوم الثاني لصرف تموين شهر يناير 2022، والذي بدأته الوزارة أمس السبت في صرف السلع التموينية للمواطنين الحاملين لبطاقات التموين على مستوى المحافظات والبالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدًا على 23 مليون بطاقة تموينية.

وزير التموين يوجه المديريات بمزيد من الحملات الرقابية

ووجه الدكتور علي المصيلحي، مديري مديريات التموين بالمحافظات بشن مزيد من الحملات الرقابية على منافذ صرف سلع التموين والبالغ عددها 38 ألف منفذ بدال تمويني و6700 منفذ مشروع جمعيتي توفر السلع المدعمة للمواطنين لصرفها على البطاقات.

وأعلنت وزارة التموين نهاية شهر ديسمبر الماضي، عن قائمة السلع التموينية الجديدة لشهر يناير 2022، مطالبة المواطنين بالإبلاغ عن أي منفذ بقال تمويني لا يلتزم بهذه الأسعار لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

أسعار السلع التموينية الجديدة لشهر يناير 2022

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قائمة أسعار السلع التموينية، والتي شملت الأسعار التالية للتاجر والمستهلك كالتالي:

1. سعر السكر المعبأ 1 كجم، سعر المستهلك 10.50 وسعر التاجر 10.25 جنيه.

2. الأرز المعبأ 1 كجم، سعر المستهلك 8.00 وسعر التاجر 7.80 جنيه.

3. عدس مجروش 500 جم، سعر المستهلك 11.00 وسعر التاجر 10.75 جنيه.

4. فول معبأ 500 جم، سعر المستهلك 7.50 وسعر التاجر 7.25 جنيه..

5. مسلي صناعي 800 جم، سعر المستهلك 24.00 وسعر التاجر 23.75 جنيه.

6. شاي ناعم 40 جم، سعر المستهلك 3.00 وسعر التاجر 2.90 جنيه.

7. صلصة طماطم 200 جم، سعر المستهلك 4.75 وسعر التاجر 4.60 جنيه.

8. جبنه تتراباك 250 جم، سعر المستهلك 5.90 وسعر التاجر 5.65 جنيه.

9. جبنه تتراباك 500 جم، سعر المستهلك 10.90 وسعر التاجر 10.65 جنيه.

10. مسحوق أوتوماتيك 1 كجم، سعر المستهلك 17.50 وسعر التاجر 17.25 جنيه.

11. مسحوق عادي يدوي 800 جم، سعر المستهلك 10.50 وسعر التاجر 10.25 جنيه.

12. صابون غسيل 135 جم، سعر المستهلك 2.25 وسعر التاجر 2.00 جنيه.

13. صابون تواليت 125 جم، سعر المستهلك 5.50 وسعر التاجر 5.25 جنيه.

14. لبن جاف 125 جم، سعر المستهلك 17.00 وسعر التاجر 16.50 جنيه.

15. زجاجة خل 900 مللي، سعر المستهلك 4.25 وسعر التاجر 4.00 جنيهات.

16. زيت خليط 800 مللي، سعر المستهلك 20.00 وسعر التاجر 19.75 جنيه.

17. زيت خليط 1 لتر، سعر المستهلك 25.00 وسعر التاجر 24.75 جنيه.

18. مكرونة 1 كجم، سعر المستهلك 9.00 وسعر التاجر 8.75 جنيه.

19. مكرونة 500 جم، سعر المستهلك 4.50 وسعر التاجر 4.35 جنيه.

20. دقيق ورقي معبأ 1 كجم، سعر المستهلك 7.50 وسعر التاجر 7.40 جنيه.

21. دقيق بلاستيك معبأ 1 كجم، سعر المستهلك 7.50 وسعر التاجر 7.40 جنيه.

22. كيس ملح طعام 200 جم، سعر المستهلك جنيه، وسعر التاجر 90 قرشا.

23. بار حلاوة طحينية سادة 40 جم، سعر المستهلك 2.00 وسعر التاجر 1.80 جنيه.

24. كيس سائل غسيل أواني، سعر المستهلك 2.00 وسعر التاجر 1.80 جنيه.

25. بسكويت يويوز فانيليا سادة 40 جم، سعر المستهلك جنيه، وسعر التاجر 95 قرشا.

26. بسكويت يويوز ويفر أنواع 48 جم، سعر المستهلك 2.00 جنيه وسعر التاجر 1.90 جنيه.

27. بسكويت تومورو أنواع 80 جم، سعر المستهلك 3.00 جنيهات، وسعر التاجر 2.85.

28. بسكويت بوو أنواع 45 جم، سعر المستهلك 3.00 وسعر التاجر 2.85 جنيه.