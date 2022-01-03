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طقس الغربية اليوم: شبورة وصقيع وبُطء حركة النقل والمواصلات

كتب:

أحمد فتحي
11:46 ص | الإثنين 03 يناير 2022
شبورة مائية - أرشيفية

شبورة مائية - أرشيفية

 تسببت الشبورة المائية وموجه الصقيع في الساعات الأولي من فجر اليوم الاثنين في مراكز ومدن محافظة الغربية، في إرباك حركة النقل والمواصلات بسبب سوء الطقس والأحوال المناخية الأمر الذي دفع المواطنين إلي ارتداء الملابس الثقيلة خشية التعرض لنزلات البرد وأمراض الصدر المزمنة على مستوى المحافظة.

شبورة مائية وانخفاض بدرجات الحرارة في الغربية

ورصدت «الوطن» رفع الإدارة العامة لمرور الغربية حالة الطوارىء نسبيا بسبب تعطل الحركة المرورية للنقل والمواصلات بين مراكز «طنطا - المحلة» و«زفتى - السنطة» و«قطور - بسيون» و«سمنود - زفتى» و«قطور - المحلة» فضلا عن طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي بنطاق المحافظة.

ارتباك حركة النقل والمواصلات بسبب حجب الرؤية

كما واصلت الجهات التنفيذية على مستوى الوحدات المحلية القروية جهودها في الدفع بسيارات للكسح وشفط مياه الأمطار والتأكد من سلامة غطاسات وبلاعات الصرف بالأنفاق الرئيسية والفرعية.

جهود تنفيذية لرفع وكسح مياه الأمطار وتيسير للحركة المرورية  

في المقابل أعطى الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، توجيهاته إلي رؤساء مجالس المدن والأحياء بضرورة استمرار رفع حاله الطوارئ والاستعدادات القصوى لمواجهة احتمالية سقوط الأمطار الغزيرة وتفعيل غرف العمليات والطوارئ لتلقي استغاثات المواطنين والعمل على حلها خلال فترة موجه الطقس السيىء.

محافظ الغربية يوجه بتفعيل غرف العمليات والطوارئ   

كما شدد محافظ الغربية على الدفع بنحو 494 معده وسيارة متخصصة لكسح وشفط مياه الأمطار المتراكمة خلال الـ72 ساعة الأخيرة، والتنسيق الكامل مع مسؤولي شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والتليفونات لحل أي أعطال حدثت خلال موجه الطقس السيىء والصقيع وهبوب الرياح والعواصف الباردة.

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