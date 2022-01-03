فراس سعيد يعلن تعافيه من كورونا: «تم تدمير الفيروس»

أعلن الفنان السوري فراس سعيد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

مراد مكرم لـ فراس سعيد: ألف سلامة عليك

ونشر فراس سعيد منشورًا قال فيه: «سيداتي سادتي.. تمّ تدمير الفيروس»، ليتلقى بعدها سيل من التعليقات التي تدعو له بتمام الشفاء، منهم الفنان مراد مكرم الذي كتب: «الحمدلله.. ألف سلامة عليك»، والفنان حسام داغر الذي علق «ألف حمدالله على سلامتك».

فراس سعيد يعلن إصابته بفيروس كورونا

وكان «سعيد» أعلن منذ أسبوع عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن جاءت نتيجة مسحته إيجابية، وكتب عبر حسابه على «الفيسبوك»، قائلًا: «قدر الله وما شاء فعل.. إيجابي».

فراس سعيد يشارك في مسلسل حي السيدة زينب

كان فراس سعيد شارك في بطولة مسلسل «حي السيدة زينب» الذي عرض مؤخرًا على شاشة قناة المحور، وهو مسلسل اجتماعي تدور أحداثه حول العائلة، حيث يناقش المسلسل 3 أجيال مختلفة بداية من الجد إلى الأحفاد.

كما ضم المسلسل عددًا من النجوم الكبار، أبرزهم الفنان سوسن بدر، دينا، أحمد وفيق، محمود عبد المغني، لبنى ونس، ريهام سعيد، محمد درويش، ليلى عدنان، محمد يونس تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج محمد النقلي.

فراس سعيد يشارك في فيلم جدران

كما ينتظر فراس، خلال الفترة المقبلة عرض فيلمه جدران، الذي يشارك في بطولته بجوار عدد من النجوم منهم: درة، بيومي فؤاد، أحمد بدير، وهند عبد الحليم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، وإخراج محمد بركة، وتدور أحداثه في إطار من الرعب التشويقي

وأعلن خلال الفترة الماضية العديد من النجوم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، منهم الفنانة عبير صبري، حنان ترك، شيكو، وسوزان نجم الدين، والفنانة داليا البحيري وعائلتها، وفارس كرم.