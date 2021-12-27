مليون و220 ألف مواطن بالمنوفية تلقوا لقاح فيروس كورونا

كشف مصدر مسؤول بمديرية الصحية في محافظة المنوفية، عن ارتفاع أعداد متلقي لقاح فيروس كورونا في جميع المراكز الثابتة والمتحركة والمسافرين للخارج، إلى مليون و220 ألف مواطن.

100 مركز ثابت ومتنقل للتطعيم

وأضاف المصدر المسؤول بمديرية الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أكثر من 100 مركز لقاح ما بين ثابت ومتحرك تقوم بتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا في المدن والقرى، موضحا أن جميع الأجهزة التنفيذية والجمعيات الخيرية تشارك في القوافل المتنقلة لتطعيم المواطنين الأمر الذي ساعد في زيادة أعداد متلقي لقاح كورونا في المنوفية.

انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا

وأوضح، أن الإصابات بفيروس كورونا انخفضت في مستشفيات العزل في محافظة المنوفية، خلال الفترة الأخيرة بعد ثبات نسب الإصابات قبل شهر من الآن، موضحا أن الأطقم الطبية يقومون بدور كبير جدا في مواجهة انتشار الفيروس، سواء في مستشفيات العزل أو مراكز اللقاحات الموجودة في المنوفية.

تقليل أعداد أسرّة العزل الصحي في المستشفيات

وأشار المصدر أن انخفاض الإصابات بفيروس كورونا في محافظة المنوفية، ساعد مديرية الصحة، على تقليل أعداد أسرة العزل الصحي في المستشفيات، وإعادة فتح المستشفيات المخصصة للعزل الصحي فقط، مثل مستشفى الباجور العام، وفتح مستشفيات أخرى.