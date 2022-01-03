امرأة تلقي طفلها الرضيع في الشارع بالشرقية.. وتعترف: «معرفش مين أبوه»

تخلصت امرأة من طفلها بإلقائه بجوار أحد المحلات التجارية بقرية «تلحوين» التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، ولاذت بالفرار فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هويتها بعد فحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.

بلاغ بالعثور على طفل ملقى في شارع بالشرقية

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة الزقازيق بلاغا من الأهالي بقرية «تلحوين» التابعة لدائرة مركز الزقازيق بالعثور على طفل «رضيع» حديث الولادة بجوار محل تجاري بالقرية.

كاميرات المراقبة تكشف هوية السيدة التي ألقت الطفل بالشارع

انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز الزقازيق لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتم تفريع وفحص كاميرات المراقبة الموجود بالحلات والمنازل بمحيط الواقعة وتبين من الفحوصات أن سيدة تدعى «عزيزة . ا» كانت تصطحب الطفل وقامت بالجلوس بجوار المحل ثم تركت الطفل وانصرفت مسرعة برفقة طفلة عمرها نحو 5 سنوات.

والدة الطفل تعترف بإنجابه «سفاحا»

توصل فريق البحث إلى تحديد هوية السيدة وتبين أنها أم الطفل وقامت بالتخلص منه لإنجابها إياه «سفاحا» من أحد الأشخاص الذين ترتبط بهم بعلاقة غير شرعية مستغلة قضاء زوجها فترة عقوبة في السجن على ذمة إحدى القضايا الجنائية.

وألقت الشرطة القبض على السيدة كما ألقت القبض على المشتبه به كونه والد الطفل، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وأمام النيابة اعترفت السيدة المتهمة بإنجاب الطفل من شخص ترتبط به بعلاقة غير شرعية، وقررت التخلص منه حتى لا يفتضح أمرها، مضيفة أنها لا تعلم هوية والد الطفل نظرا لعلاقاتها المتعددة وارتباطها غير الشرعي بأكثر من شخص، وقررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.