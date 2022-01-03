مصرع شخص وإصابة 3 في انقلاب سيارة على طريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي

لقي شخص مصرعه، وأُصيب 2 آخرين بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء انقلاب سيارة نقل ثقيل أمام قرية برقامة على طريق (مصر - اسكندرية) الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

ضحايا الحادث

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود، بوقوع الحادث، وبالانتقال والفحص تبين مصرع «سامي أحمد محمد، 45 عاما، مقيم بالظهرية»، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

إسعاف الضحايا ومحضر بالواقعة

كما أسفر الحادث عن إصابة «حسن إسماعيل أحمد»، مقيم في كفر العيص، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«أحمد عبدالعزيز محمد، 40 عاما، مقيم كفر حشاد»، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر في الساق اليسرى، ونقلا إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.