ضبط سيدة ادعت اقتحام الشرطة منزلها في الدقهلية عبر فيديو على «فيس بوك»

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات بالدقهلية، عقب تداول مقطع فيديو بإحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تزعم خلاله قيام قوة من وحدة مباحث مركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية، باقتحام منزلها وضبط زوجها وسرقة قرطها الذهبي ومبلغ مالي وهاتفي محمول، مُدّعية محاولة أحد أفراد القوة التحرش بها، وتحرير محضر مخدرات لزوجها دون وجه حق.

الزوجة تنكر الإدعاءات: اعتقدت أنها في صالح زوجي

ووفقا لبيان وزارة الداخلية، أسفر الفحص عن عدم صحة ما تم تداوله من ادعاءات، وأنّ حقيقة الواقعة تتمثل في ضبط شخصين، بينهما زوج السيدة المشار إليها بمقطع الفيديو، حال قيامهما بترويج المواد المخدرة بدائرة المركز بقصد الإتجار وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة وسلاح ناري وبحوزة زوج السيدة المشار إليها كميات من مخدري الهيروين والآيس وبمواجهتهما اعترفا بالإتجار في المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وبمواجهتة الزوجة بما ورد على موقع التواصل الاجتماعي، قررت قيامها بذلك على غير الحقيقة اعتقادا منها أن ذلك في صالح زوجها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بسبب ادعاءاتها الكاذبة وإثارة الرأي العام.