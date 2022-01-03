شاب بالبحيرة يخصص «توك توك» لكبار السن وذوي الهمم مجانا (فيديو)

لم تمنعه ظروفه المعيشية البسيطة من تصدقه وعمله للخير من خلال مصدر رزقه، إذ أنه خصص جزءا من يومه لتوصيل كبار السن وذوي الهمم من أبناء مدينة المحمودية مجانا بـ«التوك توك» الخاص به، والتقت عدسة الوطن بـ«حمدي أحمد» للحديث عن مبادرته.

في البداية يقول ابن محافظة البحيرة إنه بدأ في تنفيذ تلك المبادرة منذ ما يقرب من 3 أعوام، حيث إنه قرر التصدق من خلال عمله كونه لا يملك سواه، فراودته فكرة توصيل ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بالمجان دون تقاضي أموالا.

سائق التوك توك: زوجتي دعمتني في عمل الخير

وأشار «أحمد» إلى أن والدته دعمته في تنفيذ تلك المبادرة في بداية الأمر، قائلة «أعمل الخير وربنا هيساندك ويرزقك»، مضيفا أن زوجته دعمته في تنفيذ أعمال الخير ولم تعترض باعتبارها ستؤثر على مصدر دخلهم.

وذكر «أحمد» أن هناك أحد الأطباء سانده في طباعة العديد من الكروت الدعائية التي تحمل رقم هاتفه ويقوم بتوزيعها على الأهالي، مشيرا إلى أنه تلقى العديد من الانتقادات في بداية الأمر، حيث قال البعض إن الغرض من ذلك هو الدعاية لعمله، والبعض الآخر قال إنها غير مجدية وتقلل من دخلك.

وأضاف ابن مدينة المحمودية، أن هناك العديد من الأشخاص الذين شرعوا في تنفيذ مثل هذه الأعمال الخيرية في مجال عمله وعدد من المجالات الأخرى كل على حسب تخصصه، ودائما ما يكون هناك تعاون بينهما باعتباره على اتصال وثيق بالأفراد المحتاجين من الذين يوصلهم.

وتابع، أنه تلقي دعما من أشخاص لا يعرفهم شخصيا، حيث إنهم عملوا بمبادرته فحاول بعضهم دعمه وتنفيذ مثلها، قائلا «كل ما نكون في ضائقة مالية ربنا بيحلها من عنده» مناشدا الجميع بتقديم خدمات مجانية في مجالهم لمساندة المحتاجين ونشر يد العون بين أفراد المجتمع.

وفيما يتعلق بمنع ركوب الزملكاوية للتوك توك الخاص به، تابع ضاحكاً «أنه يعشق الاهلي ويرفض ركوب الزملكاوية المتعصبين التوك توك الخاص به فيما عدا الخديوي وهو الدكتور الزملكاوي الذي يسانده في أعمال الخير».