«العليا للفيروسات» تحذر من برودة الجو وشتاء 2022: «اشربوا حاجات سخنة»

حذر الدكتور أشرف حاتم، رئس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من شتاء 2021-2022 الحالي وبرودة الجو والطقس السيئ الذي تشهدها العديد من المحافظات سواء في الوجه القبلي أو الوجه البحري، والتهاون في التعامل مع البرد وعدم ارتداء للملابس الثقيلة والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات الدافئة، وضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل وعدم التواجد في أي تجمعات أو احتفالات، مؤكداً أن برودة الجو الشديد بيئة خصبة لانتشار الأمراض.

العليا للفيروسات: يجب التعامل مع الأعراض كأنها كورونا حتى تثبت الإصابة من عدمها

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على المواطنين أيضا تجنب الحصول على أي أدوية منعا لحدوث مضاعفات تؤثر على صحة الإنسان، مؤكداً أن الوقاية خير من العلاج، ويجب على المواطنين التعامل مع أي أعراض للمرض على أنها أعراض فيروس كورونا وذلك حتى يثبت العكس من خلال التحاليل التي يتم عملها، منوهاً بأنه يجب الحذر من التهاون في الأعراض للمرض حفاظاً على السلم العام.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمجلس الأعلى للجامعات، أن نسب الإشغالات في الأماكن المخصصة للعزل لـ كورونا بمختلف المستشفيات لا تتجاوز الـ40% من حجم الأسرة المخصصة لعزل المصابين، مؤكدا أنه لا توجد أي أزمات تتعلق بفيروس كورونا، من حيث الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة وأن هناك تنسيقا تاما مع الجهات المعنية لتلبية أي متطلبات للمستشفيات الجامعية وغيرها، لافتا إلى أن هناك استعدادات تامة لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا المستجد.