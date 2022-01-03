الأرصاد تحذر من طقس الغد: شبورة تصل لحد الضباب نهارا وصقيع ليلًا

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا على كافة الأنحاء، محذرة من انتشار الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق، التي تصل حدد الضباب، مشيرة إلى أن الطقس غدًا سيكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، خلال فترة النهار.

حالة الطقس غدا

وأضافت الأرصاد، أن الطقس ليلاً، يكون شديد البرودة على الأنحاء كافة، ليصل حد الصقيع على وسط سيناء، كما تنتشر الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تصل الشبورة إلى حد الضباب.

وبحسب بيان الهيئة من المتوقع نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية، على فترات متقطعة، وتكون حالة البحر الأحمر خفيف إلى معتدلة يصل ارتفاع الأمواج به إلى متر ونصف، بينما تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 2 متر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

كما أعلنت الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على البلاد، التي جاءت على النحو التالي:

القاهرة 18 10

الإسكندرية 18 12

وادي النطرون 18 11

طنطا 18 11

شبين الكوم 18 10

دمنهور 18 10

بلطيم 19 10

مطروح 18 13

السلوم 18 10

سيوة 17 09

بورسعيد 18 12

دمياط 19 11

الزقازيق 19 11

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 19 11

السويس 18 11

العريش 18 11

رفح 18 10

رأس سدر 19 12

نخل 17 10

نويبع 18 12

طابا 17 09

كاترين 10 02

الطور 19 13

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 21 14

مرسى علم 22 14

الفيوم 18 07

بني سويف 18 07

المنيا 18 07

أسيوط 18 08

سوهاج 19 09

قنا 20 10

الأقصر 21 10

أسوان 23 11

إدفو 22 11

أبو سمبل 22 10

الوادي الجديد 19 07

شلاتين 25 15

أبو رماد 24 15

حلايب 22 15

رأس حدربة 21 14.