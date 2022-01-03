17 مدرسة حقلية و50 ندوة إرشادية لمحاصيل القمح والفول في 9 محافظات

نفذ باحثو المعمل المركزي لبحوث الحشائش التابع لوزارة الزراعة 17 مدرسة حقلية و50 ندوة إرشادية في إطار خطط توعية المزارعين بالتوصيات الخاصة بمكافحة الحشائش والعمليات الزراعية الأخرى.

وقال الدكتور عبدة عبيد مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش إنّ الباحثين نظموا 16 مدرسة حقلية بمحصول القمح في محافظات «النوبارية والبحيرة وكفر الشيخ والشرقية والغربية والدقهلية وبني سويف والمنيا وأسيوط»، ومدرسة حقلية في محصول الفول البلدي بمحافظة البحيرة وعدد 50 ندوة إرشادية لمكافحة الحشائش في محصول القمح ضمن أنشطة الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح.

المدارس تمت بمشاركة معهد بحوث المحاصيل الحقلية

وأضاف الدكتور عادل عمران وكيل المعمل للإرشاد والتدريب أن المدارس تمت بمشاركة معهد بحوث المحاصيل الحقلية ومعهد بحوث الإرشاد الزراعي والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي وفقا لتكامل الأدوار بين الجهات المشاركة في تنفيذ المدارس والندوات بما يحقق زيادة في إنتاجية المحاصيل وتحسين مستوى معيشة المزارعين.

توعية المزارع بمجموعة من التوصيات

وذكر عمران أن المدارس الحقلية والندوات الإرشادية تناولت توعية المزارع بمجموعة من التوصيات تهدف للتعرف على الحشائش التي تسبب مشاكل في محاصيل القمح والفول البلدي مثل الزمير والهالوك وكيفية مكافحة تلك الحشائش والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش وتلافي الأخطاء عند تطبيقها.

جاء ذلك بناء علي توجيهات، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، والأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب، في إطار متابعة أنشطة المدارس الحقلية والندوات الإرشادية للتواصل مع المزارع وتوعيته بكافة المستجدات.