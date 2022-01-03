وزيرة البيئة تشيد بمشروع ترشيد استهلاك المياه بشركة لصناعة الورق (صور)

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، جولة تفقدية اليوم، بعدد من المنشآت الصناعية في مدينة 6 أكتوبر للوقوف على تنفيذ خطط الالتزام البيئي الطوعي بها، حيث تفقدت معدل تنفيذ الخطط البيئية ومشروعات الاستدامة بإحدى شركات صناعة الورق.

واستمعت وزيرة البيئة إلى عرض مفصل عن مشروعات الاستدامة البيئية التي تنفذها الشركة، سواء في الصرف الصناعي أو ترشيد استهلاك المياه والطاقة وتدوير المخلفات، حيث أكد ممثلو الشركة على الاهتمام بالموارد دون المساس بالجودة والبعد الاجتماعي لمواكبة التوجه العالمي نحو المنتجات صديقة البيئة.

وتفقدت الوزيرة خلال الزيارة وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي التي نفذتها الشركة لتتوافق مع معايير الصرف على شبكة المجاري العامة الواردة بالقرار رقم 44 لسنة 2000، وذلك بطاقة تصميمية 1600 م3/يوم تعتمد على المعالجة الكيمائية والبيولوجية، وذلك بعد الحصول علي الموافقة البيئية من جهاز شئون البيئة.

منشآت صناعية تراعي معايير الاستدامة البيئية

وأشادت الوزيرة بمشروع ترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى من المياه المعاد تدويرها، حيث تستخدم المنشأة 40% من المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء، ومن المخطط خلال شهر يونيو 2022 الانتهاء من مشروع التوسع في شبكة الري داخل المنشأة وزيادة المسطحات الخضراء لتستوعب بقية مياه الصرف الصناعي المعالج.

كما تعرفت الوزيرة على آليات تطبيق المنشأة لمعايير الاستدامة البيئية في مجال الطاقة، من خلال وحدة إدارة الطاقة بالشركة والتي تستهدف تقليل الانبعاثات الصادرة وكفاءة استخدام الطاقة من خلال إعادة توليد الطاقة داخليا، والتحكم في بيئة العمل، وكذلك تطوير خطوط الإنتاج، بالإضافة إلى وحدة تدوير المخلفات بالشركة والتي أدت لخفض حجم المخلفات المتولدة من 2.2٪ من حجم المواد الخام عام 2018 إلى 1٪ خلال عام 2021، والتي يعاد تدويرها في إنتاج المنتجات.

وأكدت وزيرة البيئة خلال جولتها على ضرورة احتساب خفض الانبعاثات من المصانع، مؤكدة أهمية تحقيق معايير الاستدامة البيئية في المنشآت الصناعية لتقديم منتجات وطنية ذات ميزة تنافسية عالمية، في ظل الاهتمام العالمي بالحد من التلوث البيئي والتوسع في المنتجات والصناعات الصديقة للبيئة.