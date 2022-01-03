وزيرة البيئة تتفقد وحدة معالجة الصرف الصناعي لشركة غذائية بـ6 أكتوبر

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جولة تفقدية لمتابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية لعدد من الشركات الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، والتأكد من الالتزام بخطط الإصحاح البيئي، وذلك بحضور الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة وعدد من قيادات الوزارة.

بدأت وزيرة البيئة جولتها بتفقد وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي التي نفذتها إحدى شركات الصناعات الغذائية، العاملة في مجال إنتاج منتجات الأجبان والعصائر المتوفرة لنحو 200 صنف، والتي تتوافق مع المعايير البيئية.

البيئة تشيد بوحدة معالجة الصرف الصناعي لشركة غذائية بـ6 أكتوبر

وأكدت فؤاد، خلال جولتها، أهمية وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي التي نفذتها شركة دومتي، حيث ستساهم الوحدة في توفير وترشيد استهلاك المياه من خلال الاستفادة من مياه الصرف الصناعي المعالج لري نحو 30% من المسطحات الخضراء، مشيرةً إلى تأكيد الشركة على اهتمامها باستخدام كميات أكبر من المياه المعالجة بعد التوسع في زراعة المناطق المجاورة للمنشأة.

8 ملايين جنيه تكلفة وحدة معالجة الصرف الصناعي

وأوضحت وزيرة البيئة أنّ الوحدة تتوافق مع معايير الصرف على شبكة المجاري العامة الواردة بالقرار رقم 44 لسنة 2000، وتعتمد على تقنية المعالجة الكيمائية والبيولوجية، وذلك بعد حصولها على الموافقة البيئية من جهاز شؤون البيئة، وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة نحو 40 م3/ساعة، وجرى تنفيذها بتكلفة مالية تصل لنحو 8 ملايين جنيه.