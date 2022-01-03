أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في المنارة 2022.. وشروط الدخول

ينتظر عشاق الفنان الكبير عمرو دياب، الحادي عشر من شهر فبراير المقبل، لملاقاة الهضبة في الحفل الغنائي الكبير الذي يعد أولى حفلاته لعام 2022، والمقرر إقامته في ساحة مركز المنارة، ومن المحتمل أن يكون حفل ألبومه الجديد، والمقرر طرحه خلال شهر يناير الجاري.

كان ألبوم عمرو دياب الذي يحمل اسم «عيشني بشكل مبدئي» من المقرر أن يطرح في شهر ديسمبر الماضي، ولكن مصادر خاصة أوضحت لـ«الوطن» أن الهضبة فكر جديًا في تأجيل الألبوم، بسبب خوض المنتخب الوطني مباريات كاس الأمم الإفريقية، مما جعله ينتظر مصير المنتخب ونتائجه، وعلى أثرها يطرح أغنيات الألبوم.

أسعار تذاكر الحفل الغنائي

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل، تذاكر الحفل الغنائي، كالتالي:

الأولى: Regular ويبلغ سعرها 500 جنيه.

الثانية: FanPit ويبلغ سعرها 800 جنيه.

الثالثة: VIP ويبلغ سعرها 2500 جنيه.

ممنوع دخول أقل من 10 سنوات لحفل عمرو دياب

أما عن شروط الحفل، فكان الشرط الوحيد الذي أقرته الشركة المنظمة حتى الآن هو عدم دخول الأطفال أقل من 10 سنوات.

وروج عمرو دياب للحفل عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بنشر البوستر الخاص بها، وعلق قائلا: «جاهزين؟! حفلة عمرو دياب في المنارة آرينا يوم 11 فبراير، التذاكر متاحة على تيكيتس مارشيه #الهضبة_في_المنارة_آرينا».

جدير بالذكر، أن الفنان عمرو دياب كان قد طرح مؤخرًا أغنية «خلي الحجر ينطلق»، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما، ومن إنتاج شركة ناي.