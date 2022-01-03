تنبيه عاجل من «التعليم» بشأن طلاب المنازل قبل امتحانات التيرم الأول

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات لجميع الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، بضرورة تسجيل بيانات طلاب المنازل على موقعها الإلكتروني، في موعد أقصاه غداً، الثلاثاء الموافق 4 يناير 2022، خاصة بعد شكاوى المديريات التعليمية من عدم تمكن طلاب المنازل من التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بإدارة الإحصاء.

وأضافت الوزارة، في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن التسجيل يأتي في إطار الاستعدادات المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي تعقد إلكترونياً بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وورقياً بالنسبة لبقية المراحل التعليمية بداية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وأوضحت الوزارة أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستعقد بنمط الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، بجانب أسئلة مقالية يتم وضعها من قبل المدرسة، ويحسب وقتها الزمني من الوقت المحدد للامتحان، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من كافة المنصات التعليمية التي تم توفيرها.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم توفير العديد من المراجعات المكثفة على منصة «حصص مصر» التعليمية، لجميع المراحل التعليمية، موضحة أن هذه المراجعات تشمل التدريب على نمط الأسئلة الجديدة التي تعتمد على الفهم وتُمكن الطلاب من فهم مخرجات التعلم بدلاً من الدروس الخصوصية التي تمثل عبئًا إضافيًّا على كاهل الأسر المصرية.

«شوقي»: التنسيق مع المديريات للاستعداد للامتحانات

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة حرصت على التنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية للوقوف على الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، موضحاً أنه غير مسموح لأي معلم من معلمي الحصص المشاركة في أي أعمال خاصة بالامتحانات، مشدداً على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس «كورونا».